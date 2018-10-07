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Пугающие бьюти-традиции народов мира
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Пугающие бьюти-традиции народов мира 

Рамблер 6 часов назад
Как известно, традиции красоты в разные времена и у разных народов были самые разнообразные. То, что нам, европейцам, кажется категорически неприемлемым, у японцев, китайцев или африканцев считается абсолютно нормальным или даже привлекательным. В этом материале мы вспомнили самые необычные бьюти-традиции во всем мире.
Некоторые из этих обычаев прекратили свое существование, и это хорошо: девушки подвергались невыносимым экспериментам ради сомнительной красоты. Такой традицией однозначно можно считать "лотосовую" ножку, которую "формировали" у девочек при помощи тугих бинтов. Некоторые представительницы прекрасного пола к десяти годам лишались возможности ходить, а те, кто ходили, испытывали при этом страшные боли. Бинтование ног было запрещено китайским правительством в 1911 году, однако эта практика продолжалась в сельских общинах вплоть до 1939-го.
Есть и менее пугающие традиции, вроде вытянутой шеи у жительниц района Мьянауна в Бирме, оттянутых до плеч мочек у девушек народа масаи или сдвоенных зубов у молодых японок, мечтающих быть похожими на кошек.
Женский форум6
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