Пугающие бьюти-традиции народов мира

Как известно, традиции красоты в разные времена и у разных народов были самые разнообразные. То, что нам, европейцам, кажется категорически неприемлемым, у японцев, китайцев или африканцев считается абсолютно нормальным или даже привлекательным. В этом материале мы вспомнили самые необычные бьюти-традиции во всем мире.

Некоторые из этих обычаев прекратили свое существование, и это хорошо: девушки подвергались невыносимым экспериментам ради сомнительной красоты. Такой традицией однозначно можно считать "лотосовую" ножку, которую "формировали" у девочек при помощи тугих бинтов. Некоторые представительницы прекрасного пола к десяти годам лишались возможности ходить, а те, кто ходили, испытывали при этом страшные боли. Бинтование ног было запрещено китайским правительством в 1911 году, однако эта практика продолжалась в сельских общинах вплоть до 1939-го.

Есть и менее пугающие традиции, вроде вытянутой шеи у жительниц района Мьянауна в Бирме, оттянутых до плеч мочек у девушек народа масаи или сдвоенных зубов у молодых японок, мечтающих быть похожими на кошек.