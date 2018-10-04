Как сбросить лишний вес за две недели 

Чтобы избавиться от жировых отложений нужно два инструмента — диета и тренировки. Только в комплексе получится добиться правильного результата. Давайте рассмотрим, какое питание подходит для похудения и в каком направлении тренироваться.
Как быстро сбросить вес — эффективна белковая диета. Метод известен уже давно, и им активно пользуются люди любого возраста и пола. Она рассчитана только на человека, который хочет скинуть лишнее, но при этом не может отказаться от любимых продуктов.
Идея диеты в том, что нужно уменьшить потребление жиров и углеводов. Минимизировать сладкое и мучное, а мясо оставить. Ограничение позволяет скинуть 5-8 кг за 2 недели.
Углеводы — это энергия для организма. Поскольку человек потребляет их меньше, то используются собственные запасы. Несмотря на чрезмерное количество белка, другие элементы тоже поступают. Мышечная масса не уходит вместе с жирами.
Особенности белковой диеты
Чем быстрее человеку удастся похудеть, тем лучше будет его эмоциональное состояние. Это главный двигатель к цели. Чтобы достичь результата нужно придерживаться таких рекомендаций:
- Пить 1,5-2 литра жидкости.
- Следить за витаминами и минералами.
- Улучшать обменные процессы.
- Делать 5 приемов пищи.
- За 3 часа до сна ничего не есть.
- Исключить алкоголь, копчености, солености, маринады.
Если у человека есть проблемы с почками, органами пищеварения, то такая диета противопоказана. Также нежелательно ее придерживаться пожилым людям.
В список разрешенных продуктов попадает:
- Мясо птицы, рыбы, курицы, свиньи и т.д.
- Грибы.
- Яйца.
- Белокочанная и цветная капусты.
- Тыква.
- Кабачки.
- Зелень.
- Огурцы.
- Оливковое или подсолнечное масло.
- Черный и зеленый чай.
О других продуктах на 14 дней нужно забыть.
При каждом приеме пищи соотношение белков и овощей должно быть 2:1.
Приблизительное меню
Если задались вопросом, как быстро похудеть, то нужно научиться просчитывать калорийность и создавать рацион. Сначала это будет сложно. Но потом подходящие блюда будут сами приходить в голову. Получится переделывать существующие рецепты под белковую диету.
Девушки и парни могут питаться по такому меню:
- Завтрак — 2 яйца всмятку, свежие овощи, зеленый чай или кофе без подсластителей.
- Второй завтрак — нежирный сыр и бутерброд из листьев салата.
- Обед — 2 куриные грудки на гриле, овощной салат, зеленый чай или кофе.
- Полдник — 1 стакан кефира и ягоды.
- Ужин — филе лосося, запеченные овощи, сыр.
- На ночь — нежирное молоко или кефир.
Может рацион на снижение веса выглядеть и так:
- Завтрак — омлет с помидорами и зеленью, сыр, зеленый чай.
- Второй завтрак — йогурт с ягодами.
- Обед — филе тунца или камбалы, овощной суп-пюре.
- Полдник — кефир и фрукты.
- Ужин –филе свиньи, приготовленное на гриле, капуста на паровой бане, зеленый чай.
- На ночь — нежирное молоко или кефир.
Еще один вариант меню:
- Завтрак –творог низкой жирности и ягоды, зеленый чай.
- Второй завтрак — салат «Цезарь», 1 куриная грудка.
- Обед — филе тунца, салат из овощей.
- Полдник — диетические роллы.
- Ужин –стейк из говядины, паровая спаржа, кофе.
- На ночь — нежирное молоко или кефир.
Человек может составлять любые варианты рациона, если ему нравятся другие продукты. Важно придерживаться коэффициента белка и количества калорий.
Плюсы и минусы белковой диеты
Решить вопрос, как мне похудеть можно несколькими способами. Один из них — это диета. Но, прежде чем к ней приступать нужно выяснить можно ли человеку ее придерживаться.
У ограниченного питания одними белками есть недостатки:
- При сгорании жиров появляется кетонов. Он провоцируют дисбаланс кислотно-щелочной флоры. Может быть небольшое отравление.
- Большая нагрузка на почки и печени.
- Людям с высоким холестеринов диета противопоказана.
В противовес минусам есть ряд положительных свойств:
- Стимулируется сжигание жиров, а не мышц.
- Повышается чувствительность к инсулину, уменьшается зависимости от сладкого и риск диабета.
- Снижается количество триглицеридов в крови.
- Низкий шанс развития наследственных болезней.
По достижению нужной отметки на весах нужно остановиться. Если организм вовремя не получит должную дозу углеводов и жиров, то появятся серьезные проблемы с органами.
Как похудеть с помощью тренировок?
Для ускоренной потери веса нужно не только сбалансированное питание, но и регулярный спорт. Опытные тренеры дают советы новичкам, как сбросить лишнее без вреда для здоровья:
- Заниматься кардио.
- Делать интенсивные упражнения.
- Чередовать типы активности.
- Работать с утяжелителями.
- Качать все группы мышц.
- Разогреваться и делать растяжку.
- Увеличивать время тренинга.
- Тренироваться 2-3 раза в неделю.
- Заниматься в зале и на природе.
Для сброса веса рекомендуется делать такой комплекс упражнений в 2 подхода по 15-20 раз. Между сетами перерыв 1 минуту:
- Приседания.
- Отжимания.
- Тяга в наклоне с Л-разведением.
- Планка.
- Выпады.
В спортзале можно добавлять тренировки с утяжелителями, работать на тренажерах. После занятия можно сходить в баню или сауну. Подогрев тела усилит кровообращение, кровь насытиться кислородом и жиры лучше сжигаются. С потом выходят плохие вещества, улучшается обмен веществ. Уходит лишняя жидкость, поэтому уменьшают объемы тела и целлюлит.
На вопрос как сбросить вес тренера отвечают — кардио тренировки. Лучшие упражнения — ходьба и бег. Для них не нужен дополнительный инвентарь или усилия. Достаточно надеть форму, выбрать музыку, трассу, компанию и отправиться на пробежку. До и после нужно обязательно делать разминку и растяжку.