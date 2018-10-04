Как сбросить лишний вес за две недели

Чтобы избавиться от жировых отложений нужно два инструмента — диета и тренировки. Только в комплексе получится добиться правильного результата. Давайте рассмотрим, какое питание подходит для похудения и в каком направлении тренироваться.

Как быстро сбросить вес — эффективна белковая диета. Метод известен уже давно, и им активно пользуются люди любого возраста и пола. Она рассчитана только на человека, который хочет скинуть лишнее, но при этом не может отказаться от любимых продуктов.

Идея диеты в том, что нужно уменьшить потребление жиров и углеводов. Минимизировать сладкое и мучное, а мясо оставить. Ограничение позволяет скинуть 5-8 кг за 2 недели.

Углеводы — это энергия для организма. Поскольку человек потребляет их меньше, то используются собственные запасы. Несмотря на чрезмерное количество белка, другие элементы тоже поступают. Мышечная масса не уходит вместе с жирами.

Особенности белковой диеты

Пить 1,5-2 литра жидкости.

Следить за витаминами и минералами.

Улучшать обменные процессы.

Делать 5 приемов пищи.

За 3 часа до сна ничего не есть.

Исключить алкоголь, копчености, солености, маринады. Чем быстрее человеку удастся похудеть, тем лучше будет его эмоциональное состояние. Это главный двигатель к цели. Чтобы достичь результата нужно придерживаться таких рекомендаций:

Если у человека есть проблемы с почками, органами пищеварения, то такая диета противопоказана. Также нежелательно ее придерживаться пожилым людям.

Мясо птицы, рыбы, курицы, свиньи и т.д.

Грибы.

Яйца.

Белокочанная и цветная капусты.

Тыква.

Кабачки.

Зелень.

Огурцы.

Оливковое или подсолнечное масло.

Черный и зеленый чай. В список разрешенных продуктов попадает:

О других продуктах на 14 дней нужно забыть.

При каждом приеме пищи соотношение белков и овощей должно быть 2:1.

Приблизительное меню

Если задались вопросом, как быстро похудеть, то нужно научиться просчитывать калорийность и создавать рацион. Сначала это будет сложно. Но потом подходящие блюда будут сами приходить в голову. Получится переделывать существующие рецепты под белковую диету.

Завтрак — 2 яйца всмятку, свежие овощи, зеленый чай или кофе без подсластителей.

Второй завтрак — нежирный сыр и бутерброд из листьев салата.

Обед — 2 куриные грудки на гриле, овощной салат, зеленый чай или кофе.

Полдник — 1 стакан кефира и ягоды.

Ужин — филе лосося, запеченные овощи, сыр.

На ночь — нежирное молоко или кефир. Девушки и парни могут питаться по такому меню:

Завтрак — омлет с помидорами и зеленью, сыр, зеленый чай.

Второй завтрак — йогурт с ягодами.

Обед — филе тунца или камбалы, овощной суп-пюре.

Полдник — кефир и фрукты.

Ужин –филе свиньи, приготовленное на гриле, капуста на паровой бане, зеленый чай.

На ночь — нежирное молоко или кефир. Может рацион на снижение веса выглядеть и так:

Завтрак –творог низкой жирности и ягоды, зеленый чай.

Второй завтрак — салат «Цезарь», 1 куриная грудка.

Обед — филе тунца, салат из овощей.

Полдник — диетические роллы.

Ужин –стейк из говядины, паровая спаржа, кофе.

На ночь — нежирное молоко или кефир. Еще один вариант меню:

Человек может составлять любые варианты рациона, если ему нравятся другие продукты. Важно придерживаться коэффициента белка и количества калорий.

Плюсы и минусы белковой диеты

Решить вопрос, как мне похудеть можно несколькими способами. Один из них — это диета. Но, прежде чем к ней приступать нужно выяснить можно ли человеку ее придерживаться.

При сгорании жиров появляется кетонов. Он провоцируют дисбаланс кислотно-щелочной флоры. Может быть небольшое отравление.

Большая нагрузка на почки и печени.

Людям с высоким холестеринов диета противопоказана. У ограниченного питания одними белками есть недостатки:

Стимулируется сжигание жиров, а не мышц.

Повышается чувствительность к инсулину, уменьшается зависимости от сладкого и риск диабета.

Снижается количество триглицеридов в крови.

Низкий шанс развития наследственных болезней. В противовес минусам есть ряд положительных свойств:

По достижению нужной отметки на весах нужно остановиться. Если организм вовремя не получит должную дозу углеводов и жиров, то появятся серьезные проблемы с органами.

Как похудеть с помощью тренировок?

Заниматься кардио.

Делать интенсивные упражнения.

Чередовать типы активности.

Работать с утяжелителями.

Качать все группы мышц.

Разогреваться и делать растяжку.

Увеличивать время тренинга.

Тренироваться 2-3 раза в неделю.

Заниматься в зале и на природе. Для ускоренной потери веса нужно не только сбалансированное питание, но и регулярный спорт. Опытные тренеры дают советы новичкам, как сбросить лишнее без вреда для здоровья:

Приседания.

Отжимания.

Тяга в наклоне с Л-разведением.

Планка.

Выпады. Для сброса веса рекомендуется делать такой комплекс упражнений в 2 подхода по 15-20 раз. Между сетами перерыв 1 минуту:

В спортзале можно добавлять тренировки с утяжелителями, работать на тренажерах. После занятия можно сходить в баню или сауну. Подогрев тела усилит кровообращение, кровь насытиться кислородом и жиры лучше сжигаются. С потом выходят плохие вещества, улучшается обмен веществ. Уходит лишняя жидкость, поэтому уменьшают объемы тела и целлюлит.

На вопрос как сбросить вес тренера отвечают — кардио тренировки. Лучшие упражнения — ходьба и бег. Для них не нужен дополнительный инвентарь или усилия. Достаточно надеть форму, выбрать музыку, трассу, компанию и отправиться на пробежку. До и после нужно обязательно делать разминку и растяжку.