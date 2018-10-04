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Тест: угадайте героиню книги по цитате
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Тест: угадайте героиню книги по цитате 

Рамблер 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Помните ли вы, как выглядела Наташа Ростова — героиня романа Льва Толстого "Война и мир"? Какой предстала перед читателем дерзкая Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл? Чем запомнилась Лиза из "Барышни-крестьянки" или Маша Троекурова из "Дубровского"? И что вытворяла Маргарита из романа Булгакова?
Мировая литература изобилует красавицами: несчастными, коварными, беспечными. И писатели не жалеют слов, дабы подробно описать их прелести. Пройдите наш тест и попробуйте угадать героиню по цитате, описывающей ее внешность.
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