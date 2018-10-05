Модный макияж: 5 главных трендов наступившей осени

Осень считается самым красивым временем года, и как можно ей не соответствовать? Редакция Passion.ru собрала самые яркие и актуальные макияжные тренды этой осени и спешит поделится ими с вами.

1. Коричневая помада

Коричневая помада была на пике своей популярности еще в 90-х, и сейчас она с триумфом вернулась. Помада этого цвета считается одной из самых сложных, ведь она различается не только по тонам, но и по температуре. Коричневая, так же, как и красная помада, подходит абсолютно каждой, нужно только правильно ее подобрать.

Если ваша кожа светлая с розовым или голубым подтоном, выбирайте холодные кофейные оттенки, если золотистая или смуглая — вам подойдут теплые ореховые и темно-терракотовые.

Перед нанесением макияжа воспользуйтесь базой для губ, которая выравняет поверхность и увеличит стойкость помады. Карандашом в тон аккуратно очертите контур. Коричневую помаду стоит наносить плотным слоев.

2. Дрейпинг

Дрейпинг был придуман еще в 70-х, но когда в моду вошел минимализм, об этой техники благополучно забыли. Но мы-то знаем, что в бьюти-мире ничего не пропадает бесследно. Совсем недавно дрейпинг снова стал популярен.

Особенность этой техники заключается в нанесении сразу нескольких оттенков румян: темный цвет распределяю по линии скул, а светлый — на выступающие области щек. Для полного образа можно также добавить румяна на виски и середину подбородка

3. Розово-голубые тени

Яркие краски возвращаются! Голубые тени были в моде еще в 40-х, но из косметичек модниц они не пропадали никогда. Стоит заметить, что голубые тени довольно коварны: при неправильном их использовании вы можете выглядеть нелепо и даже вульгарно. Образы с подиумов подсказали, для того, чтобы выглядеть модно и стильно, яркие тени стоит сочетать друг с другом, а лучший тому вариант — розовые и голубые тона.

Варианты исполнения могут быть абсолютно любыми: градиент от розового к голубому на верхнем веке, либо монохромный бьюти-образ. Чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам, попробуйте поэкспериментировать и остановитесь на том, что вам больше всего понравилось.

4. Оранжевые румяна

Оставлять скулы без внимания считается преступлением против моды: на смену бледности приходит теплый, сочный румянец. Забудьте о бронзовых хайлайтерах, которые были популярны в летний период. Писком зимней моды был и остается розовый или персиковый цвет румян. В соответствии с естественным настроением сезона, визажисты рекомендуют «разогревать» щеки, имитируя морозный румянец. Лицо приобретает свежий и здоровый вид. Всё, что вам нужно это тон фарфорового цвета и персиковые румяна.

Персиковый оттенок румян подойдет каждой девушке, вне зависимости от цветотипа. Такой оттенок идеален для повседневного макияжа, он не утяжеляет образ и придает ему свежесть.

5. Уложенные брови

Уже давно на смену бровям-ниточкам пришли широкие и яркие брови. Уход за ними стал похож на уход за кожей или волосами. Однако, на этом манипуляции над бровями не закончились. Укладка бровей — новый бьюти-тренд. Ее можно делать дома самостоятельно, придется добавить 10 минут к утреннему макияжу, или сделать долговременную укладку в салоне. Такая процедура решит проблему асимметрии бровей, жестких волосков, растущих в неправильном направлении, и создаст нужную форму.