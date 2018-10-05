Девушки массово отказываются от бюстгальтеров

Женщины хорошо знают выражение: «Дом там, где можно снять бюстгалтер». Эта деталь женского гардероба призвана подчеркнуть красоту женской груди и скорректировать форму бюста, если это необходимо. Но обязаны ли женщины носить бюстгалтер везде и всегда?

Часто на дам, игнорирующих эту деталь нижнего белья смотрят косо, а многие вообще уверены, что отсутствие бюстгалтера просто неприлично.

Но современные девушки иначе смотрят на этот вопрос и пытаются доказать всему миру, что ничего постыдного в том, чтобы не носить бюстгалтер, нет.

Большой резонанс эта проблема получила чуть больше года назад, когда американская школьница Кейтлин Ювик в соцсетях поделилась историей о том, что получила выговор от директора школы. Причиной оказалось то, что девушка являлась на занятия без бюстгалтера. Кейтлин попыталась объяснить, что эта деталь гардероба доставляет определенные неудобства, но ее не поняли.

Тогда Ювик в соцсетях запустила флешмоб «No bra no problem» (“Нет бюстгалтера, нет проблем”). Ее поддержали тысячи девушек по всему миру, выкладывая на собственных страничках свои фотографии без бюстгалтеров с соответствующим хэштегом.

Собственно до сих пор эта проблема актуальна: девушки продолжают отстаивать свое право носить или не носить этот предмет нижнего белья и делиться своими фотографиями в обтягивающих маечках.