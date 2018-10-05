Как ухаживать за разными типами кожи

Существует четыре основных типа здоровой кожи: нормальная, сухая, жирная и комбинированная. Тип кожи определяется генетикой. Однако состояние может сильно варьироваться в зависимости от различных внутренних и внешних факторов, которым она подвергается. Мы решили рассказать о том, как правильно ухаживать за кожей, опираясь на ее тип, и предложить ряд советов, которые помогут тебе улучшить ее состояние.

Нормальная кожа

Этот термин широко используется для обозначения хорошо сбалансированного типа кожи. Нормальная кожа не слишком жирная и не слишком сухая, с минимальным наличием дефектов и без серьезной чувствительности к косметической продукции или погоде. Признаки: мелкие поры, хорошее кровообращение, бархатистая, мягкая и гладкая текстура, отсутствие акне и пигментных пятен, слабая чувствительность. Как ухаживать: лучший способ ухода за нормальной кожей — следить за ее основными потребностями, включая ежедневное использование мягкого натурального средства для умывания, чтобы хорошо очистить, но не пересушить кожу. Чтобы поддержать водный баланс кожи и избежать появления преждевременных морщин, используй тонер с увлажняющими ингредиентами, а также солнцезащитный крем с SPF-фактором и антиоксидантами.

Сухая кожа

Часто шелушащаяся, с выраженными морщинами и покраснениями на коже. В результате недостаточного выделения кожного сала, сухой коже не хватает липидов, чтобы удерживать влагу и создавать защитный экран против внешних воздействий. Признаки: сухость и стянутость, незаметные поры, частые раздражения и покраснения, отсутствие эластичности, тусклый цвет лица. Как ухаживать: когда ты очищаешь кожу, будь осторожна. Частое использование скраба может не только вызвать сильное раздражение, но и удалить слишком много влаги. Это приведет к сухости, шелушению и чрезмерному покраснению. Чтобы предотвратить появление этой проблемы, откажись от жестких средств с крупными скрабирующими частицами и используй деликатные очищающие средства: гидрофильные масла, молочко, пилинги-скатки и увлажняющие тоники. После очищения кожи нанеси успокаивающую маску, а после нее — питательный или увлажняющий крем, чтобы смягчить кожу, восполнить уровень влаги и напитать полезными веществами.

Жирная кожа

Жирная кожа часто кажется блестящей, даже если ты недавно вымыла лицо. Она чаще всего подвержена появлению акне и пигментных пятен. Признаки: расширенные поры, глянцевый блеск, более толстая, часто бледная кожа, кровеносные сосуды могут быть не видны. Как ухаживать: многие девушки считают, что им нужно чаще умывать лицо, чтобы избавиться от жирного блеска на коже. Они по нескольку раз в день используют сильно пенящиеся очищающие средства, мыло и скрабы. Тем не менее это может вызвать сильное раздражение и привести к усиленной выработке кожного сала, что является причиной возникновения акне. Вместо этого используй утром и вечером мягкую пенку для умывания, тоник, лосьон или сыворотку без содержания спирта и легкий увлажняющий крем для лица.

Комбинированная кожа

Комбинированная кожа характеризуется наличием различных типов кожи. Она обычно жирная вокруг Т-зоны, включающей лоб, нос и подбородок, и нормальная или сухая на остальных участках лица. Признаки: масляная Т-зона, увеличенные поры в зонах лба, носа и подбородка, сухая или нормальная кожа в области щек. Как ухаживать: уход за комбинированной кожей требует неоднозначного подхода. Маслопоглощающие и матирующие ингредиенты, которые отлично работают на жирных участках кожи, могут вызвать проблемы на сухих. И наоборот: если ты будешь наносить смягчающие питательные крема на все лицо, то Т-зона станет еще более жирной. Чтобы не навредить жирным участкам кожи, выбирай концентрированные косметические средства с легкой жидкой текстурой — гели, флюиды или лосьоны. А для сухих зон, в том числе кожи вокруг глаз, подбери легкий крем или успокаивающую сыворотку.