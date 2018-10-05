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Неожиданная причина появления морщин
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Неожиданная причина появления морщин 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Морщины — то, чего боится, пожалуй, каждая женщина. Горы уходовой косметики, дорогостоящих кремов, масок и сывороток не всегда помогают, а, как выясняется теперь, порой даже напротив — вредят.
Неправильный демакияж способствует появлению морщинок на вашей коже. Чтобы этого избежать, нужно запомнить несколько правил:
  • для очищения макияжа с глаз используйте двухфазные средства — они лучше смывают тушь;
  • не трите глаза ватным диском, лучше приложите его на 30 секунд — средство начнет растворять мейкап и стереть его будет гораздо проще без особых усилий;
  • не очищайте лицо с помощью мицеллярной воды, так как она не устраняет окончательно с вашей кожи мелкие загрязнения и частицы макияжа, в следствие чего мнимая чистота оборачивается шелушениями и раздражениями.
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