Неожиданная причина появления морщин

Морщины — то, чего боится, пожалуй, каждая женщина. Горы уходовой косметики, дорогостоящих кремов, масок и сывороток не всегда помогают, а, как выясняется теперь, порой даже напротив — вредят.

Неправильный демакияж способствует появлению морщинок на вашей коже. Чтобы этого избежать, нужно запомнить несколько правил:

для очищения макияжа с глаз используйте двухфазные средства — они лучше смывают тушь;

не трите глаза ватным диском, лучше приложите его на 30 секунд — средство начнет растворять мейкап и стереть его будет гораздо проще без особых усилий;