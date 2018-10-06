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Как снять с ногтей шеллак у себя дома
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Как снять с ногтей шеллак у себя дома 

Рамблер 3 часа назад
Фото: giphy
Бывает, что времени на маникюрный салон совершенно не хватает, а вид собственный рук расстраивает катастрофически. В такие моменты мы беремся за решение проблемы самостоятельно. Но обыкновенная жидкость для снятия лака и кусочек ватки тут бессильны, а к вопросу снятия шеллака подойти нужно более обстоятельно.
Чтобы не было мучительно больно за вид и состояние ногтей после домашнего снятия шеллака, рассказываем, как сделать это правильно:
Обязательно купите домой специальную жидкость для снятия стойкого покрытия с ногтей. Даже если вы не любите заниматься ногтями самостоятельно, предпочитая отдаться в руки профессионалам, такая баночка может выручить в форс-мажорных ситуациях. Если такой срочный момент настал, разрежьте ватные диски на четвертинки, смочите жидкостью и положите на ноготь сверху, палец оберните фольгой. Спустя 10-15 минут можно удалить фольгу и снять остатки шеллака апельсиновой палочкой.
Если покрытие очень тяжело снимается и вы это точно знаете, можно снять верхний слой лака пилочкой. И только потом накладывать смоченный ватный диск.
Ни в коем случае не спиливайте лак грубой пилочкой полностью, так вы повредите структуру ногтя и, вероятно, порежете кожу у ногтя.
После процедуры снятия шеллака обязательно смажьте кожу маслом для кутикулы и жирным кремом.
Женский форум
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