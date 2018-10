10 новых средств для быстрого макияжа

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина встречает середину осени яркими помадами, огненными палетками и мультифункциональными шиммерами, которые нужно носить в ансамбле. Иначе с унылым сезоном просто не справиться!

Помады Ultra Rouge, Dior

Строго говоря, это не помады, а твердые эмульсии. В маслянистой гелевой основе рассредоточены капли воды, которые испаряются, касаясь губ. Поэтому ощущения от нанесения Dior Ultra Rouge — как от тинта, двенадцатичасовая стойкость — от него же. Но щедрые пигменты чисто «диоровские». При желании любой из 24 оттенков можно приглушить черным № 111 Night 47 или осветлить белым № 000 Light 47.

Праймер Pure Make Up Base SPF30, Thank You Farmer

Почти вся косметика Thank You Farmer содержит отбеливающие и выравнивающие цвет кожи компоненты (например, король k-бьюти — витамин B3, или ниацинамид). Но средства с повышенной их концентрацией вошли в линейку Be Beautiful. Командует там зеленоватый праймер Pure Make Up Base SPF30, который подойдет в том числе и обгоревшему лицу со следами от солнечных очков. Следом за базой есть смысл уложить тональный. В зависимости от сложности запроса это может быть густой BB-крем, который перекрывает даже рубцы от акне, или подсвечивающий розовый CC-крем.

Хайлайтеры Teint Couture Radiant Drop, Givenchy

На то, что новое средство многозадачно, указывают включенные в набор пипетка и кисточка. Первой можно набрать пару капель флюида и добавить их в тональный или дневной крем для «влажного» эффекта здоровой кожи, которая не расставалась с подушкой около восьми часов. Кисточка пригодится вечером, чтобы нанести акцентные мазки на скулы, в уголки глаз, под брови, на переносицу и на «лук Купидона». Чуть растушевать подушечками пальцев — и сиять, как настаивала Рианна!

Пудра Lingerie de Peau Compact Mat Alive, Guerlain

Компактная пудра ложится нано­слоем, потому что состоит из эластичных микросфер — идею создатели подсмотрели в спортивном текстиле. Плотность можно повысить двойным нанесением: надеваем же мы шорты на тайтсы!

Тушь The Curler, YSL Beaute

Средневековые пыточные щипцы для завивки ресниц отправляются на свалку истории: слава прогрессу, мы дожили до туши The Curler от YSL Beaute, которая ставит под сомнение законы гравитации. Двусторонняя щеточка закручивает ресницы так радикально, что кажется, будто они растут вверх и тянутся к МКС. А затем тушь подсыхает и фиксирует их в этом положении. И подкармливает своих подопечных экстрактом листьев орехового дерева, кокосовым и бамбуковым маслами.

Шиммер Dazzleshadow, M. A. C

Вообще, этот фантастический черно-фиолетовый шиммер Pantherized — тени для век. Но мы знаем, что все продукты M. A. C (кроме разве что тональных) взаимозаменяемы.

Подводка Stylo 4 Couleurs, Clarins

Самый модный мейк осени — пара хаотичных штрихов над глазами. Идеальным полотном в этом смысле будет азиатское веко без глубокой складки. Но с четырехцветной ручкой-подводкой Clarins мы готовы рискнуть, взяв ей в компаньоны деликатную помаду-румяна.

Помада Joli Rouge Gradation, Clarins

Двухцветная помада № 803 Plum Gradation из осенней коллекции Le Joli Rouge et le Noir (что-то по Стендалю!) рисует губы сразу в 3D: сливовый оттенок распределяется ближе к контуру, красный — к центру.

Палетка Dior en Diable, Dior

Осенняя коллекция изверглась к нам откуда-то снизу — будем считать, что из недр Земли, раз в ней так много горячих лавовых оттенков. Но название намекает, что арт-директор марки по макияжу Питер Филипс спускался за вдохновением поглубже, в зону с серой (лак для ногтей 411 Sulphurous), огоньком (помада 636 On Fire) и мелькающими рогами (палетка Devilish).

Бальзам для губ Le Rouge Perfecto, Givenchy

Бальзам для губ в оттенке № 4 Blue Pink — это космос через розовые очки. То есть глубокий фиолетовый со звездной перламутровой пылью. Возможно, на губах он заиграет иначе — в составе есть пигменты, реагирующие на pH кожи.