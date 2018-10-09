Почему нужно делать педикюр даже зимой

Почему нужно делать педикюр в сезон закрытой обуви: 4 главные причины

Многие красотки безответственно подходят к заботе о красоте своих ножек в холодный сезон. Казалось бы, если постоянно носишь закрытую обувь, то и педикюр без надобности. Редакция WMJ.ru нашла 4 главные причины, почему педикюр в это время года — это необходимость, а не излишество.

Постоянное ношение теплой обуви

Главный аргумент девушек, избегающих походов в педикюрный кабинет осенью и зимой: «Зачем мне педикюр, если большую часть времени никто его не увидит?» Эта позиция в корне неверна: как раз из-за того, что твои ступни большую часть времени преют в сапогах и зимних ботинках, поход к мастеру педикюра не стоит откладывать до лета. Уход за красотой ног должен стать обязательной частью зимнего бьюти-ритуала. Необязательно покрывать ногти лаком, делать замысловатый дизайн и клеить стразы, самой обычной косметической обработки будет вполне достаточно. Твои пяточки еще скажут тебе спасибо за проявленную заботу.

Загрубевшая кожа

Как мы уже сказали, кожа на ступнях испытывает немалый стресс из-за постоянного ношения теплой обуви, а иногда и нескольких пар носков. Зимой ступни и пятки без надлежащего ухода загрубевают до такого состояния, что никакая пемза и отпаривание в горячей ванне им уже не помогут. Лучшее, что ты можешь сделать, чтобы сохранить пяточки нежными и мягкими, — это использовать питательный крем.

Перепады температуры

В холодное время года наша кожа страдает от экстремальных перепадов температуры: суровые морозы поджидают тебя на улице, а сухой воздух и центральное отопление — в помещении.

Не думай, что такие перепады страшны только нежной коже лица, а более грубая кожа ног от них не страдает. На самом деле твои пяточки становятся более сухими, а кожа на них трескается. Через трещины легко может проникнуть грибок или другая инфекция, бороться с которыми придется очень долго. Не разумнее ли будет просто заглянуть в салон за профессиональным уходом?

Соблюдение личной гигиены

Отказ от педикюра в зимний сезон приравнивается к отказу от бритья ног или мытья головы. Подумай сама: ты же не перестаешь делать эпиляцию, хотя и ходишь большую часть холодного сезона в колготках или штанах, и не перестаешь мыть голову, только потому что часто носишь головной убор. Также и с педикюром: грязь скапливается под ногтями, появляется неприятный запах, а все потому, что ты пренебрегаешь посещением мастера педикюра.