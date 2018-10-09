Названы самые сексуальные мужчины планеты

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Составлен список самых красивых мужчин 2018 года 

Рамблер 9 часов назад
Зарубежный ресурс TC Candler подвел итоги года и составил рейтинг самых красивых мужчин 2018 по своей версии.
Создатели портала ежегодно публикуют подобный список. В них входят 100 мужчин с самой притягательной внешностью. Для того, чтобы попасть в заветную сотню, не обязательно быть писаным красавцем. Стандарты меняются ежесезонно, а уж мужскую внешность оценить вдвойне тяжелей, ведь не самый привлекательный мужчина может обладать таким количеством внутренней харизмы, что даст фору любому мальчику из модельного агентства.
В рейтинг входят знаменитости. Среди них актеры, певцы, шоумены, без моделей, правда, также не обошлось.
Кто из знаменитостей получил статус красавчика и самого притягательного и обаятельного мачо? В нашей фотогалерее — 15 самых горячих номинантов.
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