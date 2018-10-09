Русская красотка завоевала титул «Мисс Финляндия»

23-летняя красотка с пышными бедрами, белокурой копной волос, шикарной фигурой и русскими корнями легко обошла других претенденток и завоевала престижный титул «Мисс Финляндия». Выступление Алины Воронковой однозначно оценили все судьи — еще бы, устоять перед типично славянским идеалом женской красоты практически невозможно.
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Алина с раннего детства мечтала о карьере модели и о победах в конкурсах. Отец Воронковой русский, мать — ингермаландская финка. Девушка призналась, что в семье принято говорить по-русски и финский ей пришлось учить дополнительно.
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А еще оказалось, что финны предпочитают классические каноны красоты.
Алина Воронкова весит 58 килограмм (при росте в 170 сантиметров), а параметры ее — практически идеальные 86-65-96.
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Алина собирается продолжать модельную деятельность.
Более того, сейчас девушка активно готовится к гораздо более престижному конкурсу, «Мисс Вселенная». Будем за нее болеть!