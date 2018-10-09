Самые странные идеалы женской красоты

Иногда внешность человека настолько гармонична, что даже недостатки становятся изюминкой. Стандарты женской красоты меняются постоянно. Более того, в каждой стране есть свое представление о прекрасной внешности. Все эталоны красоты очень разнообразны и не похожи друг на друга.

К примеру, в Китае считалось, что чем меньше женская стопа, тем привлекательнее девушка. И было не важно, из богатой семьи она или нет. Для этого специально с самого детства девочкам надевали обувь на несколько размеров меньше, чем их нога. Будучи взрослыми, девушки с трудом удерживали равновесие из-за того, что их стопа не смогла вырасти нормальных размеров. Это тот случай, когда красота требовала больших жертв.

В Японии кривые зубы считаются красивыми и косолапие тоже приветствуется. Японки не тратят больших денег на брекеты.

В Эфиопии женщины, достигшие определенного возраста, вставляют себе в нижнюю губу тарелку. Для этого приходится долго ее растягивать. Чтобы с таким аксессуаром было комфортнее ходить, девушкам приходится выбивать нижние зубы, чтобы те не задевали края тарелки.