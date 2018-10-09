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Как правильно мыть голову
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Как правильно мыть голову 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Наверное, многим покажется странным, что такой на первый взгляд элементарный вопрос стоит обсуждать. Однако далеко не все на самом деле знают, как правильно мыть голову — да, в этом тоже, оказывается, существуют свои правила.
Врачи дают несколько рекомендаций, обязательных к выполнению, если вы хотите, чтобы кожа вашей головы и волосы были здоровыми и красивыми.
  • перед мытьем расчешите волосы;
  • во время мытья головы шампунем, подушечками пальцев массируйте голову;
  • мыть волосы стоит по мере загрязнения кожи головы;
  • вода не должны быть слишком горячей — не более 50 градусов, а завершать процедуру стоит и вовсе прохладной водой;
  • маску при сильных повреждениях волос стоит наносить не чаще, чем через день, а если волосы в порядке, то хватит и одного-двух использований в неделю;
  • бальзам не стоит втирать в кожу головы — так вы лишитесь объема.
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