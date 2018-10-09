Как правильно мыть голову

Наверное, многим покажется странным, что такой на первый взгляд элементарный вопрос стоит обсуждать. Однако далеко не все на самом деле знают, как правильно мыть голову — да, в этом тоже, оказывается, существуют свои правила.

Врачи дают несколько рекомендаций, обязательных к выполнению, если вы хотите, чтобы кожа вашей головы и волосы были здоровыми и красивыми.

перед мытьем расчешите волосы;

во время мытья головы шампунем, подушечками пальцев массируйте голову;

мыть волосы стоит по мере загрязнения кожи головы;

вода не должны быть слишком горячей — не более 50 градусов, а завершать процедуру стоит и вовсе прохладной водой;

маску при сильных повреждениях волос стоит наносить не чаще, чем через день, а если волосы в порядке, то хватит и одного-двух использований в неделю;