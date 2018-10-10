13 опасных мифов про кожу

Можно ли пользоваться скрабом каждый день, обязательно ли наносить тоник и нужно ли менять уход с наступлением нового сезона?

Миф №1 — ночной крем можно использовать для дневного ухода

Такое разделение средств — не просто маркетинг. Дневные и ночные кремы отличаются составами и концентрацией активных компонентов.

Например, в ночных средствах могут быть вещества, вызывающие пигментацию и аллергию на солнце (в составе дневных средств есть УФ-фильтры, которые помогут избежать этого).

Миф №2 — чем больше пены, тем чище кожа

Большое количество пены говорит лишь о большом количестве химических веществ в составе. Они разрушают естественный барьер кожи, что может привести к дерматиту, преждевременному старению и пигментации.

Выбирая пенку или гель для умывания, отдавайте предпочтение средствам с высоким содержанием жирных кислот и мягких очищающих компонентов.

Миф №3 — скрабом можно пользоваться каждый день

Слишком частое или неправильное применение отшелушивающих средств может привести к серьезным проблемам с кожей. Сегодня многие производители стали включать пилинговые компоненты в состав ежедневных кремов. Их действие гораздо мягче и деликатнее. Если ваша косметика обладает легким отшелушивающим эффектом, откажитесь от использования скрабов, чтобы избежать травмирования и истончения дермы.

Миф №4 — тоник — лишнее средство в уходе за кожей лица

Средства для умывания нарушают pH кожи. Тоник напротив — восстанавливает его и обеспечивает дополнительное увлажнение.

Миф №5 — если у вас жирная кожа, вам нужны подсушивающие средства

Многие средства по уходу за жирной кожей содержат спирт, подсушивающий мелкие высыпания, а параллельно с этим заставляя сальные железы работать с удвоенной силой. Специалисты говорят, что перестроить их функционирование на выработку меньшего количество себума можно только с помощью масел! Их можно наносить под ночной крем или использовать самостоятельно.

Миф №6 — грязный экран мобильного телефона не вызывает высыпания

На гаджете остаются следы тонального крема и скапливаются бактерии, которые оказываются на коже при прикладывании телефона к лицу. Прибавьте к этому повышенное выделение кожного сала и закупорку сальных желез — все это может привести к появлению высыпаний на коже.

Миф №7 — уход за кожей не нужно менять с наступлением нового сезона

Если зимой кожа стала более чувствительной, есть повод откорректировать схему умывания на более щадящую. Очищайте лицо молочком или гелем-пенкой вечером, а утром только тонизируйте ее или используйте более деликатные средства.

Миф №8 — крем с гиалуроновой кислотой полезен для кожи в любое время года

Это вещество притягивает воду и может привести к обезвоживанию. Пользоваться им в холодное время года, когда кожа и так страдает от сухости, не стоит.

Выбирайте средства с веществами, замедляющими испарение с поверхности кожи: липидами, растительными маслами, а также витаминами и антиоксидантами. Когда вы выйдете на мороз, влага не испарится и сохранится в отапливаемых помещениях.

Миф №9 — в холодное время года коже не нужна SPF-защита

По данным новых научных исследований, видимый свет ускоряет старение кожи, способствует разрушению ДНК клетки и влияет на барьерную функцию, поэтому наносите защитное средство с низким SPF каждый день в любое время года.

Миф №10 — умываться два раза в день не обязательно

Есть миф, что с очищающим средством нужно умываться только вечером, а утром достаточно сполоснуть лицо водой. Это не так!

Вечером мы смываем макияж, пыль и токсины. За ночь кожа самостоятельно отшелушивается и выделяет даже больше себума и пота, чем днем. Теоритически с утра она даже грязнее, ­— ночью кожа активно работала и регенерировала. Поэтому обязательно используйте очищающий гель или пенку два раза в день.

Миф №11 — нельзя умываться средствами, в составе которых есть ПАВы

Наоборот — без них вы не сможете эффективно очистить кожу ­— остатки косметики и загрязнения, вызванные окружающей средой, влияют гораздо хуже, чем очищающие компоненты.

Миф №12 — чтобы лучше очистить кожу, оставьте средство для умывания на несколько минут

Очищающее средство — это не маска. Если вы намылили лицо и хотите, чтобы макияж растворился, не оставляйте пену больше, чем на 20-30 секунд. Совет: лучше намылить кожу 2-3 раза, и сразу смыть, чем долго держать.

Миф №13 — мицеллярную воду можно не смывать с кожи

Все гидрофильные масла и мицеллярную воду нужно смывать! И не просто водой, а очищающей пенкой.

Если некое средство растворяет тушь и тональный крем, представьте, что оно может сделать с кожей! Мицеллы — это липиды (маслянистые вещества), которые не отмоются без помощи пены или геля. Простое сравнение: если грязную тарелку протереть растительным маслом, еда, которая к ней прилипла, размокнет и отойдет, но поверхность тарелки все равно останется жирной. Так и с кожей!