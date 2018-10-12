Стройные ноги и бедра за 5 минут в день

Хотите безупречно выглядеть даже в белых джинсах? Если у вас нет времени на полноценную тренировку, найдите несколько минут, чтобы сделать всего одно упражнение.

Поставьте ноги вместе, выпрямите спину, руками возьмитесь за спинку стула. Поднимитесь на цыпочки, одновременно напрягите мышцы внутренней поверхности бедра и прижмите колени друг к другу.

Согните колени и медленно присядьте — опуститесь как можно ниже. Колени по-прежнему плотно прижаты друг к другу, а пятки не касаются земли. Следите за осанкой — спина должна быть прямой. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

Немного приподнимитесь вверх (но все же не выпрямляйте ноги до конца), задержитесь на 10–15 секунд, вернитесь в исходное положение. Сделайте от 10 до 15 заходов. После этого можно приступать к завтраку!