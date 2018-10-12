Ещё
Стройные ноги и бедра за 5 минут в день
Далее:
Читайте также:
Ещё
Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком
Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком

Стройные ноги и бедра за 5 минут в день 

Карельские вести + ещё 2 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Хотите безупречно выглядеть даже в белых джинсах? Если у вас нет времени на полноценную тренировку, найдите несколько минут, чтобы сделать всего одно упражнение.
Поставьте ноги вместе, выпрямите спину, руками возьмитесь за спинку стула. Поднимитесь на цыпочки, одновременно напрягите мышцы внутренней поверхности бедра и прижмите колени друг к другу.
Согните колени и медленно присядьте — опуститесь как можно ниже. Колени по-прежнему плотно прижаты друг к другу, а пятки не касаются земли. Следите за осанкой — спина должна быть прямой. Задержитесь в этом положении на 5 секунд.
Немного приподнимитесь вверх (но все же не выпрямляйте ноги до конца), задержитесь на 10–15 секунд, вернитесь в исходное положение. Сделайте от 10 до 15 заходов. После этого можно приступать к завтраку!
Карельские вести: последние новости
Пей до дна: 11 лучших винных помад этой осени 8 мифов о средствах от морщин Молодые мамы: звезды, которые родили, едва окончив школу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком5
От чего защищают мурашки4
Мать нашла хитрый способ справляться с детьми
«Старший сын слетел с катушек, бил меня»17
Нужно ли промывать макароны1
Видео
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
04:37
Звезды, которые родили, едва окончив школу
Звёзды
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
00:28
Шнуров женится на эффектной блондинке
Звёзды
00:15
Российская актриса показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение