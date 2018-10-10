40-летняя англичанка выглядит в два раза моложе

Бывают женщины, которым несказанно повезло выглядеть на десятки лет моложе своего реального возраста. Одна из таких дам — 41-летняя Шимми Мунши, которую часто принимают за девушку, а не за мать ее 20-летнего сына. Окружающие пытаются выведать секрет ее молодости, но никакого секрета тут нет.

Шимми Мунши из английского города Болтон разменяла уже четвертый десяток, но ее внешность вызывает зависть всех знакомых, друзей и даже родственников, которые считают, что она открыла секрет вечной молодости.

Женщина говорит, что ее постоянно обвиняют в злоупотреблении пластической хирургией и чудодейственными косметическими процедурами, но это далеко от правды.

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«Когда я взрослела, всегда выглядела моложе своего возраста. Когда мои друзья начали стареть, я, казалось, пошла в обратном направлении, но я понятия не имею, почему».

«Когда я была подростком, то была выше сверстников и из-за этого казалась старше, но потом я перестала расти, к тому же я довольно худая. Чувствую себя как женская версия Питера Пена — девушка, которая не взрослеет».

В 20-летнем возрасте Шимми стала матерью — у нее родился сын Амин.

«Я была матерью-одиночкой, которая разрывалась между работой и материнством. Окружающие думали, что стресс начнет на меня влиять. Вместо этого я, казалось, перестала стареть. Я сама этого не особо замечала, зато видели мои друзья. Они ныли, что я открыла секрет вечной молодости. И просили им поделиться.

В школе моего сына другие мамы спрашивали, пользовалась ли я услугами пластического хирурга или потратила целое состояние на косметические процедуры и кремы. И они все очень удивились, когда узнали, что никаких секретов у меня нет. Нет никакой тайны в моей внешности. Я никогда не делала пластические операции. А мои косметические процедуры состоят из детских влажных салфеток и любого увлажняющего крема по акции в супермаркете».

bigpikcha.ru

Несмотря на то, что Шимми не тратится на дорогие косметические средства, это вовсе не значит, что она не заботится о себе.

«Я пью зеленый чай, не курю и не употребляю алкоголь. А еще я хожу в спортзал и пью много воды, но я не фанатик фитнеса. Честно говоря, я редко смотрюсь в зеркало. Я вообще о своей внешности не думаю».

Родители Шимми — пенсионеры, но они отлично выглядят для своего возраста. Поэтому женщина предполагает, что ее внешность — заслуга хорошей генетики. Иногда, правда, внешний вид доставляет неприятности. Окружающие часто смущают сына Шимми, не веря в то, что она его мать. В основном люди думают, что они пара.

«На выпускном Амина многие подумали, что мы пара. Для меня это очень лестно, я хихикала, а его это просто с ума сводило. Даже на вечере в честь родителей в школе учительница спросила у меня, увидят ли они когда-нибудь маму Амина. Она думала, что я его сестра. В подростковом возрасте ему вообще не нравилось это внимание».

«Мне очень жаль, что у меня нет никакого секрета, которым я могла бы поделиться. Я правда не знаю, как мне это удается. Но я очень надеюсь, что моя удача меня не покинет и в 80 лет я буду выглядеть на 30».