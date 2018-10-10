Типы старения кожи и способы его предотвратить

Любая женщина однажды заметит, что круги под глазами стали более выраженными, углубились носогубные складки, овал лица потерял упругость, а в уголках глаз притаились морщины. Косметологи уверяют, что если начать следить за кожей лица в возрасте 25–30 лет, то старение можно отсрочить и сделать менее заметным, а в более позднем периоде регулярные ухаживающие процедуры помогут выглядеть на порядок моложе. Какие типы старения выделяют современные косметологи, и как бороться с возрастными изменениями в каждом конкретном случае — читаем ниже.

Мелкоморщинистый тип

Возрастные изменения кожи: мелкие продольные и поперечные морщины на лбу, морщинки в уголках глаз (гусиные лапки) и вокруг рта (кисетные морщины), дряблость век, постепенное уменьшение объемности лица, сухость, шелушение, ранимость кожи, возможны купероз и пигментные пятна.

Основная причина деструктивных изменений — предрасположенность кожи к сухости и слабость подкожного слоя жира, который не способен эффективно удерживать воду. Кроме того, недостаток кожного слоя приводит к снижению защитной функции: кожа страдает от вредного воздействия холода и ветра.

В целом, сухая кожа стареет быстрее, первые морщины можно заметить с 30 лет. Зато, у такого типа отсутствует склонность к дряблости тканей, и поэтому долгое время сохраняется правильный овал лица. Ультразвуковой пилинг и шлифовка лица сгладят небольшие морщины. Эффективными будут процедуры, направленные на восстановление дермы: биоревитализация, биорепарация, PRP-терапия и плазмолифтинг.

Деформационный тип

Возрастные изменения кожи: потеря овала и общая отечность лица, мешки под глазами, дряблость кожи верхних век, ярко выраженные складки (носогубные, складки от уголков губ к подбородку и шейно-подбородочные), провисание кожи в районе шеи, образование второго подбородка, нарушения венозного оттока, приводящие к появлению сосудистого рисунка, небольшое количество морщин.

Женщины, склонные к деформационному типу, как правило обладательницы жирной кожи и чрезмерного подкожно-жирового слоя. В противовес сухой, жирная кожа менее подвержена образованию морщин, однако, стремится к растяжению и деформации, поскольку имеет значительную плотность, толщину и вес.

С возрастом в игру вступает гравитация — лицевые мышцы опускаются, чаще появляются отеки, овал лица деформируется. Для коррекции возрастных изменений можно использовать микротоковую терапию и прессотерапию. Лимфодренажный массаж поможет стимулировать ток лимфы и отток венозной крови. Лазерная шлифовка и сосудистые лазеры справятся с мешками на лице и куперозом. Ботулинотерапия, нитевой лифтинг, мезотерапия избавят от второго подбородка и подтянут овал лица.

Усталый тип

Возрастные изменения кожи: недостаток тонуса лицевых мышц, снижение эластичности кожи, сероватый, тусклый цвет кожи, отеки лица, уменьшение объемов частей лица, опущенные уголки рта, глубокие носогубные складки, появление или углубление носослезной борозды.

С заметных признаков усталости обычно начинается старение всех женских лиц. Однако есть женщины, чья кожа лица длительное время стареет только по усталому типу. Зачастую это обладательницы худощавого телосложения с нормальным или комбинированным типом кожи.

В этом случае хороший результат даст любой вид тонизирующего массажа — лимфодренажный, лифтинговый. Полезны микротоковая терапия, миостимуляция и другие процедуры, которые улучшают микроциркуляцию в коже, избавляют от отеков и подтягивают мышцы лица.

Мышечный тип

Возрастные изменения кожи: скулы плотно обтянуты кожей, заметные «гусиные лапки» в уголках глаз, глубоко прорисованные носогубные складки, впадины на щеках и висках, четкий рельеф подбородка, огрубление черт лица.

Старение спровоцировано слабо развитым подкожно-жировым слоем. Жировая клетчатка с возрастом истончается, мышцы сильнее прилегают к коже, в силу чего лицо приобретает выраженный рельеф.

При мускульном старении овал лица остается практически нетронутым, главная проблема — ярко выраженные морщины. Ослабить хватку старения помогут химический пилинг на фруктовых кислотах, курсы массажа и глубокие очищающие процедуры. Из процедур с антивозрастным уклоном — подкожные инъекции ботокса, мезотерапия, контурная пластика с гиалуроновой кислотой.