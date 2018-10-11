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Любопытные факты о зоне бикини
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Любопытные факты о зоне бикини 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Зона бикини по праву считается одной из самых соблазнительных и красивых частей женского тела: не зря раздельный купальник и депиляция так ценятся современными представительницами прекрасного пола. Специально для вас мы собрали самые любопытные и неожиданные факты про зону бикини.
Прежде всего, знали ли вы, что депиляция — не новомодное изобретение: удалять лобковые волосы женщины начали еще 2 тысячелетии до нашей эры, в Месопотамии. Об этом подробно рассказывается в исследовании «Волосы и сексуальность: обзор», опубликованном на английском языке Сарой Рамки, Майклом Фрейзером и Клэр Свини в 2009 году. Так, представительницы прекрасного пола Древней Мессопотамии в качестве средства для эпиляции использовали смесь из ослиного жира, сока растений и смолы. Также любили прибегать к депиляции легендарные египетские царицы: возлюбленная Цезаря Клеопатра и Нефертити. Правда, они удаляли волосы из практических соображений: чистый лобок — гарантия, в волосах не поселятся паразиты и насекомые.
А вот в наши дни депиляция популярна далеко не везде. Например, японки и китаянки не считают, что гладко выбритая зона бикини — непременный атрибут ухоженной женщины. Есть даже такое шуточное понятие как «философия небритости» в азиатских странах, пишет тематический англоязычный портал о культуре азиатских стран 8Asians. По одной из версий, в Китае и Японии насколько табуировано вопросы секса и интимной гигиены, что многие женщины даже не задумываются, нужно или нет сбривать лобковые волосы. Открыто рассуждать об интимных стрижках или бразильской депиляции для настоящей китаянки и японки, особенно жительнице маленького города, абсолютно неприлично.
В последнее годы европейские женщины также не сильно заботятся уходом за зоной бикини. В частности, это связано с активистками из феминистического движения, некоторые из которых полагают, что, брея волосы, женщина старается поддерживать «товарный вид» и тем самым способствует собственной объективации. На самом деле, избавляться от волос на теле европейские красавицы массово начали не так давно: в 30-х годах прошлого века, благодаря законодательницы тогдашней моды — американской актрисе и танцовщице Бетти Грейбл. Тогда женщины практически отказались от длинных юбок, а вскоре стали носить и раздельные купальники. Разумеется, небритые ноги, а тем более зона бикини стали восприниматься, как нечто совершенно некрасивое.
Сегодня каждая женщина сама решает, брить или не брить лобковые волосы. Если вы все-таки предпочитаете ходить на депиляцию, вот вам напоследок еще один интересный и полезный факт: перед визитом к косметологу лучше отказаться от алкоголя и кофе. Дело в том, они обладают стимулирующим эффектом и, соответственно, повышают общую чувствительность человеческого организма, в том числе, и кожи. Об этом сообщает российский тематический портал Cadepo, посвященный шурарингу. Так что перед ответственной процедурой лучше снимать стресс менее опасными способами. Например, выпить успокаивающий чай с мятой и ромашкой и принять горячую ванну.
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Женский форум
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