Что делать, если вы рано начали седеть

Первый седой волос — не тот подарок, которого ждешь на 20-летие. Разбираемся, как реагировать на такое раннее напоминание о неизбежной старости, что делать с седыми волосами и стоит ли их стесняться.

Почему волосы седеют

Если буквально — то из-за того, что клетки организма перестают вырабатывать красящий пигмент меланин. С возрастом это происходит у всех людей, поэтому седые волосы ошибочно ассоциируют исключительно со старостью. Хотя в молодости волосы тоже могут начать терять пигмент, причем без всяких аномалий.

Причиной ранней седины может быть заболевание, например, витилиго, но чаще всего во всем виновата наследственность. Если кто-то из родителей начал рано седеть, с вероятностью в 80% тебя ждет та же участь.

Кавказские люди, как правило, седеют рано, а афроамериканцы и азиаты позже, чем другие этносы.

Стресс тоже играет роль в потере пигмента, но для этого опять же нужна генетическая предрасположенность.

Что делать

Покрасить. Не пытайся вырывать седые волосинки. Эффект небольшой — на месте одного волоса вырастет другой. Кроме того, ты рискуешь повредить фолликулы и навсегда нарушить рост волос. Оптимальный способ замаскировать седину — окрашивание. Выбирай цвета близкие к твоему естественному. Если седеют только отдельные волосинки, а не пряди, попробуй смешанное окрашивание. Добавь несколько светлых бликов к натуральному цвету, и седые пряди не будут бросаться в глаза, даже когда отрастут у корней. Самая большая проблема в случае окрашивания седых волос — отросшие корни особенно бросаются в глаза. Пользуйся краткосрочными средствами, например, маскирующим спреем. Такая мера поможет выдержать перерыв хотя бы в 6-8 недель между окрашиваниями.

Не стесняться седины. Сегодня, когда культ идеального тела уступает место бодипозитиву, решение сохранять свои особенности, а не маскировать их кажется вполне логичным. С сединой по-прежнему связано много стигм — она ассоциируется со старостью, неухоженностью, но это такой же стереотип, как то, что женщина обязательно должна носить юбку или улыбаться. Вместе с тем пепельный цвет волос сейчас один из самых актуальных. Молодые девушки и кинодивы красятся «в седину», чтобы сделать свою внешность особенной. Несколько бесцветных прядей вполне могут стать гармоничной частью твоего образа. То, насколько приятно седина смотрится в волосах, во многом зависит от натурального цвета. Темные пряди, как правило, седеют ровным пепельным цветом и создают красивый контраст на фоне остальных. Светлые волосы, поседев, могут приобрести желтоватый оттенок и выглядеть не очень симпатично. Средство, которое может возобновить или стимулировать выработку меланина, пока не найдено. Так что, если обнаружила у себя седые волосы, есть два варианта:

Мириться с седыми волосами или маскировать их — зависит от твоего собственного комфорта. Если нравишься себе, то нет никаких причин мучать волосы краской. Тем более не стоит делать это из-за давления окружающих, которые считают, что женщина с сединой — «это неприлично».

Как ухаживать за седыми волосами

Седые волосы отличаются от остальных не только цветом, но и структурой. Потеряв пигмент, они становятся более пористыми и уязвимыми.

Когда большая часть волос уже седая, стоит перейти на специальные уходовые средства. Если пигмент потеряли только несколько волосков и прядей, достаточно дополнительной защиты. Седые волосы больше повреждаются от ультрафиолетовых лучей, поэтому пользуйся солнцезащитным спреем.

Для волос с сединой лучше всего подходят короткие стрижки. Седые волосы становятся жесткими, поэтому, когда они отрастают, им сложно придать ухоженный вид. Пикси, каре или удлиненный боб облегчат тебе укладку и максимально отдалят от ассоциаций с возрастом.