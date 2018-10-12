Бюджетные средства от мешков под глазами

Как избавиться от мешков под глазами навсегда? Хочется найти средство, которое устранит припухлости, отеки и потемнения кожи, при этом важно, чтобы оно было недорогим и безопасным. Возможно ли это?

Существует много рекомендаций, касающихся устранения мешков под глазами. Журналы рекомендуют использовать качественные кремы, которые уже завоевали российский и мировой рынок; в частных блогах можно найти множество советов, касающихся натуральных средств, приготовленных в домашних условиях. Вот те средства, которые действительно помогают от мешков под глазами. И стоят недорого.

Лед

Этот вариант подойдет тем, кто вечером выпил слишком много воды, переел соленого, сладкого или жирного. В этом случае отеки появляются не только под глазами, но и на всем лице. Они проявляются с утра: лицо выглядит заплывшим и приобретает нездоровый цвет. Если у вас нет времени на то, чтобы восстанавливать силы, попробуйте сделать несколько круговых движений кубиком льда по нижним и верхним векам.

Кубики льда — средство, которое поможет привести кожу в тонус. Почему в этом случае мешки пропадают? Во время холодного воздействия на кожу происходит поверхностное стягивание кожи и капилляров. А к тем сосудам, которые находятся глубже, кровь, напротив, приливает. После того как вы прекращаете воздействие, кровообращение усиливается и на самой поверхности кожи, в результате чего мешки под глазами пропадают или значительно уменьшаются. Ежедневное использование кубиков льда улучшит не только кровообращение, но и обмен веществ. В результате кожа станет свежей и здоровой, морщинки разгладятся, а мешки исчезнут.

Травяные кубики льда

Ромашка, мята, липовый цвет и лепестки роз — вот набор растений, который можно залить кипятком, затем остудить и после заморозить. Такой состав особенно актуален для кожи, склонной к сухости и появлению мелких морщин. Для нормальной кожи подойдет смесь из листьев петрушки и подорожника, которая также заливается кипятком и настаивается перед заморозкой в течение часа. Для жирной кожи идеальными будут кубики льда из заваренных и предварительно измельченных листочков березы.

Фруктовые кубики льда

Фруктовые кубики льда можно сделать из кипяченой воды и нескольких ложек натурального лимонного сока. Еще один вариант — приготовить смесь из цедры апельсина, рябиновых ягод и листа одуванчика. Смесь нужно залить кипятком, настоять в течение 4 часов и заморозить.

Овощные кубики льда

Говоря об овощах, нужно упомянуть огурец. Как известно, огуречный сок устраняет мешки под глазами, подтягивает кожу и возвращает ей тонус. Лучший вариант — натереть огурец на терке, смешать его с ложкой лимона и заморозить полученную смесь.

Ледяные кубики — дешевое и эффективное средство, которое помогает моментально привести кожу в порядок и не требует не только финансовых, но и физических затрат — вы можете приготовить кубики на неделю вперед.

Картофельная маска

О свойствах картофеля известно достаточно давно. Это универсальный продукт, который задействован во многих народных рецептах и помогает в случаях с простудными заболеваниями, появлением морщин и сухости, потерей здорового цвета лица. Бьюти-блогеры и косметологи давно отметили, насколько эффективно картофельная маска устраняет мешки под глазами. Для того чтобы убрать припухлости, достаточно натереть сырой картофель на терке, обернуть его в марлю и приложить к векам на 15 минут. Второй вариант рецепта — сварить картофель в мундире, остудить, разрезать пополам и приложить к коже нижних век. Достаточно подержать продукт 10 минут. Затем необходимо умыться и нанести на кожу крем для век.

Розовая вода

Розовая вода — это средство, которое получают благодаря дистилляции лепестков розы. Это натуральное средство, которое мгновенно увлажняет и тонизирует кожу, делая ее бархатной и мягкой. Стоимость розовой воды колеблется от 150 до 1500 рублей — все зависит от производителя. Положительными отзывами отмечены многие средства.

Как применять розовую воду? Если упаковка снабжена распылителем, достаточно опрыскать лицо после умывания и не вытирать его. Второй способ — смочить ватный тампон и приложить его к коже век. Подождать 15 минут и не умываться. Это отличный вариант для того, чтобы снять напряжение с глаз и нейтрализовать мешки. Преимущества этого средства от мешков под глазами — приятный аромат, универсальность, безопасность и простое применение.

Патчи

Патчи — отличный способ освежить кожу с утра и устранить мешки под глазами. Патчи можно нанести под глаза перед сном и оставить на всю ночь. С утра вы сразу оцените результат: кожа станет мягкой и подтянутой. Преимущество этого средства заключается в том, что эффект виден сразу. Кроме того, корейские патчи можно купить по приемлемой цене. Одной упаковки хватит на месяц ежедневного использования. К тем средствам, которые отмечены положительными отзывами, можно отнести следующие варианты:

Кремы

Существует множество производителей косметики, которые обещают мгновенное избавление от такой проблемы, как мешки в области глаз. Представленные на российском рынке средства отличаются составом, эффектом и ценой. Если вы еще не пробовали классические кремы, начните с бюджетных альтернатив. Возможно, вы сразу получите долгожданный эффект и прекратите дальнейшие поиски. Вот те средства, которые помогут уложиться в скромный бюджет:

Маски, роллеры, массажеры

Существует немало средств, которые помогают победить мешки, образовавшиеся в области вокруг глаз, благодаря механическому воздействию. Это всевозможные ролики и охлаждающие маски. Благодаря легким массажным движениям кожа приходит в тонус: к поверхности, расположенной около глаза, приливает кровь, в результате чего восстанавливается кровообращение. Таким образом происходит естественный лимфодренаж: вода разгоняется и покидает область под глазом.

Гелевая маска для глаз может охлаждать и согревать, тем самым восстанавливая тонус и воздействуя на кожу механически и термически. Она устранит отеки, темные круги и мешки в области вокруг глаз, устранит усталость, напряжение, а также мышечные спазмы.

Благодаря охлаждающей маске вы сможете провести домашнюю реанимацию после тяжелого рабочего дня. Ваша кожа будет свежей и подтянутой уже через 5-10 минут Согревающая маска для глаз устранит усталость и прекратит спазму мышцы — т. е. устранит причины усталого взгляда и появления мешков в области вокруг глаз. Средств, которые позволяют держать кожу в тонусе, много. Вы можете взять на заметку как дорогие, так и самые бюджетные из них:

Ручной массаж

Еще одно средство, которое позволит устранить мешки в области вокруг глаз, — самостоятельный массаж лица. Это самый бюджетный вариант, поскольку в данном случае вам требуется только масло для лица. Можно выбрать любое косметическое масло либо смешать аптечное персиковое масло со своим кремом для области вокруг глаз. Затем необходимо нанести небольшое количество средства на нижнее веко и барабанящими движениями пройтись от носа к наружному краю. Затем перейти на верхнее веко, сделав таким образом круг.