Черты внешности, которые притягивают мужчин

Если мужчина окидывает вас оценивающим взглядом — не вините его, вините природу. Это она запрограммировала его сверять окружающих женщин с определенным шаблоном. Что притягивает его взгляд? В каких именно графах мужское подсознание ставит галочки?

Это звучит цинично, но наука утверждает, что эта природная «программа» заставляет представителей сильного пола тестировать женщин на способность зачать и родить здорового ребенка, даже если любитель раздеть вас глазами и не готов пока завести семью. Поэтому его подспудно привлекают черты, говорящие о вашем здоровье и готовности к будущему материнству:

1. Правильные пропорции

Идеальным для женского здоровья соотношением обхвата талии и бедер считается 7:10 (например, для 44 размера одежды: талия — 60 см, бедра — 88 см; для 52 размера:талия — 73 см, бедра — 104 см). Поэтому и мужские взгляды чаще притягивают фигуры «восьмерочкой».

2. Высокий голос

Исследователи утверждают, что высокий тон голоса наводит на мысли о нежной юности и заставляет представить себе хрупкую девушку с женственной фигурой. Удивительно, и почему мужчины так вздрагивают, когда вы пронзительно визжите, обнаружив в ванной паука? Наверно, внезапно обнаруживают, как много в вас женственности, и думают, как им сладить с таким внезапно свалившимся счастьем.

3. Здоровые волосы

Пышные, блестящие длинные волосы — это не просто эстетично. Это еще и доказательство здоровья и способности к зачатию. Ну, или было доказательством — до того, как мы научились ловко обманывать природу и использовать многочисленные ухищрения по уходу за волосами, чтобы локоны казались такими, как надо.

4. Улыбка

И дело не только в том, что с приветливым, оптимистично настроенным, умеющим радоваться и смеяться человеком приятнее идти по жизни рука об руку. На подсознательном уровне в нас еще жива мудрость первобытных предков, подсказывающая, что человек с хорошими зубами исправно пережевывает мясо мамонта, а значит — от голода не умрет.

5. Минимум макияжа

Ученые обнаружили, что мужчины предпочитают тех женщин, которые используют на 40% меньше макияжа. Естественную красоту лучше подчеркивать, а не закрашивать!

6. Красная одежда

Как мы уже не раз писали, красное платье — не стереотип, а игра на природных инстинктах. Пусть это звучит не очень романтично, но тот же самый механизм мы можем наблюдать в зоопарке, когда самки макак или бабуинов демонстрируют самцам свой зад, который с приближением овуляции набухает и приобретает ярко-красный оттенок.

«Какой ужас, — скажете вы. — Неужели меня выбирают как лошадь или обезьянку?» Конечно же, нет. Все это лишь те черты, которые заставляют мужчину неосознанно повернуть голову в сторону незнакомки. Любят вас не поэтому.