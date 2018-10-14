Какие женщины нравятся мужчинам

Представительницы прекрасного пола часто задаются вопросом: какие женщины нравятся мужчинам? Но универсального ответа на него найти невозможно. Ведь все люди разные, у каждого свой вкус, характер, свои взгляды на жизнь. Ни в коем случае нельзя мыслить стереотипами и считать, например, что всем мужчинам нравятся худые женщины с большим бюстом. Не нужно подгонять себя под какие-то «стандарты». Главное — быть самой собой и сохранять свою индивидуальность. Только не надо думать, что это значит — расслабиться, не следить за собой и не стремится к лучшему. Что важно запомнить представительницам прекрасного пола:

Не бывает некрасивых женщин

Нет некрасивых женщин, есть только те, которые по тем или иным причинам не ухаживают за собой. А какому мужчине может понравиться неухоженная, полностью запустившая себя, женщина?Никогда не нужно искать оправданий и говорить, что не хватает времени на себя, денег и тому подобное. Ведь всегда найдётся свободная минутка, чтобы причесаться, подкраситься. Не обязательно ходить в дорогой спортзал, можно просто делать какие-то упражнения дома. Помните, есть только одно препятствие к тому, чтобы быть ухоженной и красивой — это ваша лень.

Нужно развиваться

Красота — это, конечно, хорошее оружие для завоевания мужчины, но этого недостаточно. Ведь мужчине нужна не просто красивая картинка, а также интересный собеседник. Развивайтесь, читайте книги, смотрите хорошие фильмы, ходите в театр. Всё это точно не помешает.

Простота и открытость — это тоже важно

Не думайте, что для того, чтобы понравиться мужчине нужно делать из себя гламурную леди, которая смотрит на всех свысока, и к которой сложно даже подойти. Будьте проще, улыбайтесь — и к вам потянутся.

Не подгоняйте себя под «стандарты»

Листая глянцевые журналы, или смотря телевизор, мы видим стройных девушек, у которых идеальная кожа без единого прыщика, длинные густые волосы и так далее. Конечно же нам хочется выглядеть так же. Но почему-то часто не получается. Так не старайтесь сделать из себя идеальную куклу, не изнуряйте себя диетами, не стремитесь стать похожей на кого-то. Будьте сами собой, умейте подчёркивать свои достоинства и скрывать недостатки.

Мужчины любят, когда в них верят и поддерживают их

Для мужчины важна поддержка его избранницы — не забывайте это. Не упрекайте его в том, что он заработал мало денег или не устроился на хорошую работу. Лучше подумайте вместе, как выйти с той или иной ситуации. Не забывайте говорить ему: «Я в тебя верю, всё будет хорошо».

Главное — любовь

Помните, если мужчина вас любит, то вы ему понравитесь любой — накрашенной и не накрашенной, худенькой и полненькой. Он примет все ваши недостатки, если вы ему по-настоящему дороги. Так что любите и будьте любимы. Читайте НАС ВКонтакте