Ещё
Бьюти-тренды, которые никогда не выйдут из моды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьюти-тренды, которые никогда не выйдут из моды 

Peopletalk 5 часов назад
Фото: peopletalk
Каждую неделю в Instagram появляются новые бьюти-тренды. Одни надолго остаются в топе, а другие забываются уже через пару недель. Но все же нет ничего лучше вечной классики. Рассказываем, какие бьюти-приемы в макияже останутся актуальными даже через 10 лет.

Идеальный тон

Как бы красиво у вас ни были накрашены глаза, тон лица должен быть проработан на все 100%. Не зря тренд на так называемый макияж без макияжа в последнее время набирает популярность. Нет ничего лучше свежего и отдохнувшего лица. И тональный крем поможет с этим. Чтобы подобрать правильный оттенок, при естественном освещении нанесите его на линию подбородка и оцените, насколько он подходит вам.

Стрелки

Стрелки — беспроигрышный вариант, который не выходит из моды уже тысячелетия. В зависимости от формы, цвета и яркости стрелки подойдут к любой внешности, образу и формату мероприятия. Небольшая «мягкая» растушеванная стрелка сделает образ более аккуратным и подойдет для дневного мейка. Графические стрелки сделают взгляд более выразительным и отлично впишутся в вечерний образ.

Дымчатый макияж глаз

Не один модный показ прошлых и будущих сезонов не обходится без смоки. Именно этот прием добавит вашему образу загадки и сделает взгляд томным и сексуальным.

Румяна

Многие девушки пренебрегают румянами и отдают предпочтение контурингу, а зря. Используйте персиковые оттенки румян — они подходят всем и освежают образ.

Выразительные ресницы

Можно обратится за помощью к салонному наращиванию, можно сделать ламинирование ресниц, а можно просто использовать свою любимую тушь! Днем она может быть коричневая, а вечером угольно-черная. К тому же объемные и пушистые ресницы заменят полноценный макияж глаз.
Peopletalk: последние новости
Как сделать самый крутой макияж на Хэллоуин? Инструкция от Кайли Дженнер Где попробовать spa-процедуры с любимой косметикой Грейс Келли? Новый выход Кейт Миддлтон! Герцогиня в клетчатом платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
КРАСИВЫЕ ЖЕНСКИЕ ПОЗЫ ВО ВРЕМЯ СЕКСА1
8 вещей, за которые девушкам немного стыдно183
Знаки зодиака, которым не везет
Простой способ вдеть нитку в иголку восхитил весь мир.
Юлия Ковальчук показала фото из роддома8
Видео
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
00:59
Секрет Семенович: «Получаю удовольствие»
Звёзды
00:53
Наталья Штурм показала, как отдыхает в спа
Звёзды
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
00:34
Назван возможный отец третьего ребенка Бледанс
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова покинула Питер с шикарным мужчиной
Звёзды
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение