Бьюти-тренды, которые никогда не выйдут из моды

Каждую неделю в Instagram появляются новые бьюти-тренды. Одни надолго остаются в топе, а другие забываются уже через пару недель. Но все же нет ничего лучше вечной классики. Рассказываем, какие бьюти-приемы в макияже останутся актуальными даже через 10 лет.

Идеальный тон

Как бы красиво у вас ни были накрашены глаза, тон лица должен быть проработан на все 100%. Не зря тренд на так называемый макияж без макияжа в последнее время набирает популярность. Нет ничего лучше свежего и отдохнувшего лица. И тональный крем поможет с этим. Чтобы подобрать правильный оттенок, при естественном освещении нанесите его на линию подбородка и оцените, насколько он подходит вам.

Стрелки

Стрелки — беспроигрышный вариант, который не выходит из моды уже тысячелетия. В зависимости от формы, цвета и яркости стрелки подойдут к любой внешности, образу и формату мероприятия. Небольшая «мягкая» растушеванная стрелка сделает образ более аккуратным и подойдет для дневного мейка. Графические стрелки сделают взгляд более выразительным и отлично впишутся в вечерний образ.

Дымчатый макияж глаз

Не один модный показ прошлых и будущих сезонов не обходится без смоки. Именно этот прием добавит вашему образу загадки и сделает взгляд томным и сексуальным.

Румяна

Многие девушки пренебрегают румянами и отдают предпочтение контурингу, а зря. Используйте персиковые оттенки румян — они подходят всем и освежают образ.

Выразительные ресницы

Можно обратится за помощью к салонному наращиванию, можно сделать ламинирование ресниц, а можно просто использовать свою любимую тушь! Днем она может быть коричневая, а вечером угольно-черная. К тому же объемные и пушистые ресницы заменят полноценный макияж глаз.