Британка призывает не стесняться обвисшей груди

Блогер по имени Чедера Эгрю запустила на своей странице настоящую акцию в поддержку несовершенной груди.

Поначалу девушка стеснялась своего неидеального бюста. Она рассказывает, что обращала внимание на рекламу, в которой у всех женщин, как на подбор, была идеальная грудь: упругая, прекрасной формы. Но, как признается Чедера, какие бы бюстгалтеры она не покупала, приблизиться к совершенству ей все равно не удавалось.

@theslumflower

Девушка приобрела настоящий комплекс, но вовремя осознала проблему и решила от нее избавиться. Чедера говорит, что в какой-то момент поняла, что идеальных людей не бывает и что даже пластика груди не решит проблем, которые, на самом деле, в голове. Эгрю решила полюбить себя и свое тело и запустила в соцсетях целое движение, которое поощрает женщин не стесняться несовершенных форм своего бюста.

@theslumflower

В своем микроблоге 23-летняя Чедера публикует свои фотографии без бюстгалтера и пытается доказать, что даже обвисшая грудь может выглядеть вполне эстетично.