Девушкам предложили сделать волосатый маникюр

Все девушки мечтают о длинных густых локонах. Но хотели бы вы, чтобы кудри спускались с ваших ногтей?

Российский маникюрный салон «Nail Sunny», известный своими весьма необычными экспериментами предлагает своим клиенткам совершенно безумное украшение для ногтей — длинные кудри, свисающие с кончиков пальцев.

Мастера «Nail Sunny» уже удивляли маникюром с кофейными зернами и даже с живыми муравьями, теперь же модницам предлагают новую услугу — маникюр «Рапунцель».

Ногтевые пластины покрывают лаком, а затем украшают прядками волос. Растительность крепится возле кутикулы специальным клеем. По желанию линию «роста» волос украшают стразами или блестками, а сами локоны превращают в кудри.

Своей новой «фишкой» мастера поделились в своем Instagram. Большинство пользователей посчитали «волосатый маникюр» ужасным.

“Нет, это ужасно”, «Меня тошнит», — комментируют некоторые подписчики необычную идею украшения ногтей. Но другие посчитали маникюр весьма забавным и отметили, что он может стать отличным дополнением к наряду для празднования Хэллоуина.