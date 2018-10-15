Ещё
Девушкам предложили сделать волосатый маникюр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушкам предложили сделать волосатый маникюр 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @nail_sunny
Все девушки мечтают о длинных густых локонах. Но хотели бы вы, чтобы кудри спускались с ваших ногтей?
Российский маникюрный салон «Nail Sunny», известный своими весьма необычными экспериментами предлагает своим клиенткам совершенно безумное украшение для ногтей — длинные кудри, свисающие с кончиков пальцев.
Мастера «Nail Sunny» уже удивляли маникюром с кофейными зернами и даже с живыми муравьями, теперь же модницам предлагают новую услугу — маникюр «Рапунцель».
Ногтевые пластины покрывают лаком, а затем украшают прядками волос. Растительность крепится возле кутикулы специальным клеем. По желанию линию «роста» волос украшают стразами или блестками, а сами локоны превращают в кудри.
Своей новой «фишкой» мастера поделились в своем Instagram. Большинство пользователей посчитали «волосатый маникюр» ужасным.
“Нет, это ужасно”, «Меня тошнит», — комментируют некоторые подписчики необычную идею украшения ногтей. Но другие посчитали маникюр весьма забавным и отметили, что он может стать отличным дополнением к наряду для празднования Хэллоуина.
Женский форум11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые бедные знаменитости в Голливуде2
8 вещей, за которые девушкам немного стыдно183
4 самые бесполезные каши35
Знаки зодиака, которым не везет
Красивые женские позы во время секса15
Видео
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
00:53
Эрнст вышел в свет с молодой женой
Звёзды
01:13
Безруков показал редкое фото с беременной женой
Звёзды
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
01:00
Фанат уговорил Валерию на откровенную фотосессию
Звёзды
05:00
Звезды, которые вышли замуж, имея нескольких детей
Звёзды Дети
00:35
Теперь официально: Меган Маркл ждет ребенка
Звёзды Другое
10:03
Как ваше тело просит вас о помощи
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение