Интересные факты из истории красной помады

Коко Шанель считала, что красная помада должна сопровождать женщин на протяжении всей жизни. Но красная помада решила действовать масштабнее и её след протянулся через всю мировую историю.

Если верить историкам и археологам — женщины начали красить

губы в глубокой древности. Царица Нефертити, предпочиталакраситься помадой, сделанной из перламутра раковин моллюсков. Клеопатра, напротив, была немного проще в выборе косметики. Для неё косметологи Древнего Египта делали помаду с экстрактом муравьиной кислоты, которая окрашивала губы в красный цвет.

В эпоху Средневековья положение красной помады ухудшилось. Считалось, что женщины, красящие губы в алый цвет, находятся на короткой ноге с дьяволом. За помаду могли обвинить в колдовстве и со спокойной душой отправить на костер. Единственное, что оставалось делать женщинам, немного покусывать губы, чтобы они натурально краснели.

С наступлением Ренессанса и вступлением на престол королевыЕлизаветы I, красная помада стала актуальным бьюти-трендом. Королева красила губы смесью из размолотых зерен кошенили и сока инжира, а вслед за ней повторяли её придворные.

К 1770 году красная помада вновь приходит в немилость. Британский парламент принимает закон о том, что брак может быть расторгнут, если внезапно узнается, что женщина до замужества смела красить губы. Во Франции, во времена Великой Французской революции, помада на губах расценивалась как проявление симпатии к аристократам. За такую вольность парижских модниц приговаривали к гильотине.

В 1870 году парфюмерный дом Guerlain выпустил первую помадув форме карандаша. Лицом их изобретения стала актриса Сара Бернар , которая не побоялась появиться на публике с алыми губами и тем самым вновь изменить отношение к красной помаде.

Говорят, что другая великая актриса, Элизабет Тейлор , дотакой степени любила красную помаду, что отказывалась сниматься в фильмах, если там будут присутствовать героини с таким же оттенком на губах.

В 1953 году специально для коронации королевы Елизаветы II былпридуман оттенок помады The Balmoral Lipstick. Рубиново-красный цвет с мягкими переливами отсылал к шотландскому поместью Балморал.