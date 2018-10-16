Знаменитости, которых не узнать без макияжа

Как правило, мы видим звёзд с ярким макияжем. Но иногда они попадают в объектив камер папарацци в обычной обстановке, а некоторые красотки даже не стесняются выкладывать в социальных сетях фотографии, где на лицах нет на капли грима. И зачастую такие изображения разительно отличаются от тех, что мы видим в глянцевых журналах и на рекламных плакатах. Вот сотня знаменитых девушек, которых без вызывающего мейк-апа даже не узнать.