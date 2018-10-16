Знаменитости, которых не узнать без макияжа 

Как правило, мы видим звёзд с ярким макияжем. Но иногда они попадают в объектив камер папарацци в обычной обстановке, а некоторые красотки даже не стесняются выкладывать в социальных сетях фотографии, где на лицах нет на капли грима. И зачастую такие изображения разительно отличаются от тех, что мы видим в глянцевых журналах и на рекламных плакатах. Вот сотня знаменитых девушек, которых без вызывающего мейк-апа даже не узнать.
1. Певицы Ариана Гранде, Рианна, Майли Сайрус, Селена Гомес, Бейонсе, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Тейлор Свифт, Адель. Бритни Спирс, Шакира.
2. Фотомодели Тайра Бэнкс, Крисси Тейген, Жизель Бюндхен, Бэлла и Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Кара Делевинь, Синди Кроуфорд, Адриана Лима, Хейли Болдуин, Приянка Чопра.
3. Актрисы Зои Салдана, Джессика Альба, Эмилия Кларк, Рейчел МакАдамс, Натали Портман, Энн Хэтэуэй, Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд, Эмили Блант, Кэмерон Диаз, Эмма Стуон, Мила Кунис, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Галь Гадот, Меган Фокс, Сандра Буллок, Блейк Лавли, Аманда Сейфрид, Эмма Уотсон.