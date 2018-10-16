Как надолго сохранить цвет волос после окрашивания

Чтобы любая процедура, сделанная у специалиста, окупила себя, ее результат нужно грамотно поддерживать дома. Тогда эффект будет долгим. Особенно это касается окрашенных волос.

Окрашивание

Чтобы поддержать оттенок, раз в 1–2 месяца (если нет седины) необходимо делать повторное окрашивание. Можно попробовать модные вариации цветов этого сезона (и мы уже предлагали варианты для любого цветотипа).

Одна из промежуточных процедур по поддержанию цвета — тонирование, которое возвращает волосам яркость и блеск. С помощью этой техники можно прорабатывать не все волосы, а отдельные зоны (прикорневую, например).

Как поддержать результат: через неделю после окрашивания эксперты рекомендуют использовать маски для окрашенных волос и восстанавливающие средства. Это закрепит результат и продлит жизнь цвету.

Дело в том, что в процессе окрашивания из-за воздействия красителя чешуйки волос приподнимаются, через них легко и быстро вымываются молекулы краски. Чтобы сгладить чешуйки, для сохранения цвета уже на следующий день после процедуры начните использовать специальные средства (шампуни, сыворотки, бальзамы). В их составе есть масла, легкие летучие силиконы, растительные экстракты, которые делают кутикулу гладкой, покрывая ее дышащей пленкой и не позволяя цвету вымываться.

Экранирование

Отличная процедура для поддержания цвета. На волосы наносят несколько веществ, в состав которых входят белки, витамины, аминокислоты. Они создают пленку, которая укрепляет волосы, фиксирует и защищает полученный оттенок от вымывания.

Как поддержать результат: важно соблюдать правила ухода, чтобы защитный экран не исчез с волос раньше положенных 6–10 месяцев. Нельзя мыть голову два дня после процедуры. Также стоит выбирать средства для мытья без щелочей и агрессивных ПАВов, лучше бессульфатные. Обязательно нужно применять бальзамы с растительными экстрактами и несколько раз в неделю использовать питательные масла, наносить их по всей длине волос.

"Счастье для волос"

Процедура пришла к нам из Японии и уже прижилась в российских салонах. Работает она сразу на несколько фронтов: восстанавливает поврежденные волосы, возвращает им блеск и стимулирует рост, защищает полученный после окрашивания цвет, лечит кожу головы.

«Счастье» дарят в несколько этапов: нужно пройти 7–10 процедур в течение 10–14 дней. На каждом этапе на волосы и кожу головы наносят препараты с определенным составом, который подбирается в зависимости от конкретной проблемы. Любительницы этой процедуры говорят, что после нее волосы гладкие, шелковистые, цвет сохраняется надолго, исчезает шелушение на коже головы.

Как поддержать результат: использовать после процедуры активные увлажняющие средства. Тогда волосы долго будут радовать блеском, а цвет — яркостью. А вот от подсушивающих продуктов (сухих шампуней) и средств глубокой очистки (пилингов) лучше отказаться.

Ботокс для волос

Это не инъекции, но эффект от процедуры такой же быстрый, как после уколов ботокса. В процессе на волосы наносят специальный препарат, насыщенный витаминами и ценным кератином, фиксируют его с помощью фена, плойки или климазона. Это помогает сгладить чешуйки, укрепить стержень волоса, сделать его более прочными и защитить цвет.

Как поддержать результат: после процедуры сутки нельзя мыть голову, далее нужно пользоваться только бессульфатными шампунями. После ботокса лучше не применять средства, насыщенные активными маслами. Термоприборы для укладки можно использовать как и прежде, а через две недели после процедуры — даже красить волосы.

Стрижка горячими ножницами

Секущийся волос обычно покрыт микротрещинками, через которые вымывается цвет. Стрижка горячими ножницами помогает убрать расслоение на кончиках и запаять все трещинки, что сохраняет здоровье волос и цвет.

Как поддержать результат дома: использовать питательные средства на основе масел, витаминов, кератина. Они сглаживают кутикулу, не дают волосу расслоиться, питают его изнутри, наполняют жизненной силой. Чтобы вам легче было ориентироваться, ищите продукты с пометкой «против секущихся кончиков». Наносите их не только на кончики, но и по всей длине волос.