Что привлекает мужчин в пышных женщинах

Интересно, что, полнота, с которой все время борются женщины, на самом деле кажется мужчинам довольно привлекательной.

Мужчины признаются, что им нравятся девушки, у которых "есть за что подержаться". Речь идет не о лишнем весе или излишней полноте. Сильный пол отмечает, что чрезмерная худоба скорее отталкивает их, чем привлекает.

Весь фокус состоит в том, что пышные формы мужчины подсознательно воспринимают как признак здоровья женщины и способности выносить детей. Причем такое восприятие у мужчин обусловлено биологическими факторами.

Также мужчины отмечают, что главное не фигура, а характер и богатый внутренний мир. Хорошее телосложение — это, пожалуй, приятное дополнение к остальным личностным качествам.

"У меня очень красивая девушка, но однажды она сильно похудела, и я понял, что мне неприятно ее обнимать"

"Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы"

"Если женщина не стесняется своего веса, то я думаю, что как спутница жизни она очень даже подходит",

— именно такие мнения мужчин чаще всего встречаются в Сети.

Они подчеркивают, что обладательницы такой фигуры не стыдятся своего тела и любят себя. Кстати, многие мужчины не понимают, почему со словом "полнота" ассоциируется, к примеру, целлюлит, а не гладкая кожа и пышные соблазнительные формы.

Конечно, вкус у всех разный, но мнение мужчин далеко не всегда совпадает с модой на стройную фигуру.