Секреты красоты израильтянок, которые стоит знать

10 секретов красоты израильтянок, которые стоит взять на заметку

Израиль — один из лидеров бьюти-индустрии, ведь израильтянки тщательно следят за своей внешностью. Но, помимо современных достижений медицины, в их арсенале и уникальные средства из натуральных компонентов, передающиеся из поколения в поколение. Мы сделали для тебя подборку проверенных рецептов от израильских девушек, которые стоит взять на заметку.

Молоко и мед

Начнем с самого древнего. Этим рецептом пользовалась сама царица Клеопатра, а современные израильтянки используют его по сей день. Регулярные ванны с добавлением меда и молока делают кожу мягкой и сияющей, ведь молоко богато АНА-кислотами, которые оказывают мягкое отшелушивающее воздействие. Если мед — слишком дорогое удовольствие, чтобы постоянно лить его в ванну, то его можно заменить на натуральное мыло с медовым экстрактом. Эффект от этого ничуть не меньше! Также медовый массаж и обертывания хороши для подтягивания кожи и борьбы с целлюлитом.

Грязь Мертвого моря

Мертвое море — одна из главных достопримечательностей Израиля. А грязь мертвого моря — богатейший источник особых минералов. Это идеальная маска для лица. И не только! Грязевые ванны и обертывания очень хороши для поддержания здоровья кожи, волос и суставов, а также рекомендованы для лечебных целей при кожных заболеваниях. Действительно уникальное средство.

Соль Мертвого моря

Ванны с морской солью — незаменимое оружие в борьбе за чистую и ухоженную кожу. Они улучшают общее состояние кожи, способствуют выведению токсинов, расслабляют. Если добавишь в соль несколько капель натуральных эфирных масел (розовое, лавандовое, апельсиновое, имбирное), то получишь самый лучший скраб для тела.

Оливковое масло

А какие в Израиле оливы! И, конечно, оливковое масло, которое израильские девушки используют в качестве противовоспалительного, очищающего и увлажняющего средства. Также оно защищает кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей, замедляет процессы старения и способствует сокращению мелких морщин. Подходит для массажа, способствует ускоренному выведению токсинов. Масло полезно и для волос: положи в него яичный желток и мед — и всё, простая и эффективная питательная маска готова. Результат — волосы во много раз более сильные, здоровые и блестящие.

Аргановое масло

Волшебный эликсир для твоей красоты и кладезь антиоксидантов! Аргановое масло нежно увлажняет кожу и придает естественное сияние, не оставляя жирного блеска. Благодаря содержащимся в нем витаминам, А и Е способствует заживлению рубцов и акне, снимает воспаления, возвращает упругость. Также оно укрепляет волосы, помогает бороться с растяжками, успокаивает обветренную кожу. Подходит для ухода за нежной кожей вокруг глаз.

Ромашковая вода

Израильтянки славятся своими роскошными волосами. А чтобы поддерживать здоровье и красоту шевелюры, девушки регулярно ополаскивают волосы настоем из ромашки. Это придает им блеск и сияние, укрепляет и стимулирует рост волос. А вообще, ромашка — мощное природное противовоспалительное средство, которое помогает и при проблемах с кожей. Используй ромашковую воду в качестве тоника, и покраснения как рукой снимет.

Натуральный йогурт

Натуральный йогурт содержит множество витаминов и минералов. Благодаря своему мягкому эксфолиантному действию он помогает устранить неровный цвет лица, следы от акне и мелкие несовершенства. Незаменим для сухой, склонной к покраснениям кожи. Если смешать йогурт с небольшим количеством оливкового масла и лимонного сока, то получится домашний крем для рук. Кожа после него увлажненная и мягкая, а ногти — более крепкие.

Лавандовая вода

Израиль — страна жаркая, а потому многие местные девушки страдают от проблем с кожей. Но всем мазям и лосьонам израильские красавицы предпочитают лавандовую воду. Это настоящая находка для обладательниц проблемной, чувствительной и жирной кожи. Лавандовая вода нормализует липидный баланс кожи, регулирует работу сальных и потовых желез, снимает воспаления. Мягко тонизирует и увлажняет кожу, предупреждает преждевременное старение. Если ты вдруг переусердствовала с солнечными ваннами, то лавандовый настой облегчит боль от ожогов.

Уксус

Яблочный, розовый и даже клубничный уксус абсолютно необходим для осветления пигментации, снятия покраснений и облегчения течения заболеваний кожи. Его используют как тоник, легкий пилинг и добавляют в маски для кожи, склонной к воспалениям и акне. Разведи его в теплой воде и ополосни волосы — заметишь, какими мягкими, послушными и блестящими они станут.

Лимон

Витамин С, в большом количестве содержащийся в лимонах, борется с агрессивными воздействиями окружающей среды. Лимон отбеливает, смягчает и способствует ее регенерации. Лимонный сок сужает поры, регулирует выработку себума и дезинфицирует. Разрежь лимон пополам и возьми в душ — это идеальный натуральный скраб, который всегда под рукой. Даже не нужно ничего смешивать!