Как правильно определить ваш тип кожи

Тип кожи человека определяется активностью сальных желез, то есть, по сути, делится по степени сухости или жирности кожи. Кожу классифицируют на сухую, нормальную, комбинированную и жирную. Чувствительность и обезвоженность являются состояниями, а не типами кожи.

Определить тип кожи можно тремя способами:

Профессиональный взгляд

Первый и самый простой — обратиться за советом к профессионалу. Косметолог или опытный фармацевт на глаз отличают сухую и жирную кожу даже под плотным макияжем. Если визуальная диагностика невозможна, можно использовать специализированные приборы (например, себумтестер) чтобы выяснить тип кожи наверняка.

Инструментальный тест

Второй способ — инструментальный тест дома. Инструментом может послужить самая простая обычная салфетка. Вернувшись вечером домой (не умываясь и не удаляя макияж) нужно приложить ко лбу на 5-10 секунд сухую чистую салфетку. Затем ту же процедуру проводят со щекой (используя уже новую салфетку). Если на салфетках остаются отчетливые отпечатки кожного сала — кожа жирная. Если жирное пятно осталось только на том клочке бумаги, что приложили к лбу — комбинированная. Если салфетки чистые или почти чистые — кожа сухая или нормальная. Разумеется, такое исследование куда менее точное, чем себумтестер, используемый косметологом.

На глаз

Да, тип кожи можно определить и на глаз. Жирную кожу выдают расширенные поры, склонность к черным точкам, и жирный блеск по всему лицу. Кроме того, жирная кожа довольно плотная и толстая. Частенько визажисты перед началом макияжа прикасаются к щеке клиенток, и это вовсе не неумелое заигрывание, а попытка определить тип кожи, а заодно и текстуру необходимого тонального средства (ведь весь жирный блеск перед «покраской» был тщательно смыт). Если поры расширены, но человек утверждает, что кожа сухая — вероятно, он заблуждается в своих ощущениях, путая обезвоженность и сухость. Крайне редко такая ситуация встречается на тонкой возрастной коже — поры «растягиваются» под весом кожи и действием гравитации, и тут кожное сало совсем уж не при чем.

Комбинированная кожа блестит только в Т-зоне (нос, лоб и подбородок), тогда как щеки могут быть очень сухими и обезвоженными, в том числе и с проявлениями шелушения.

Нормальная кожа — предмет зависти девушек с другими типами кожи. Она беспроблемна, не блестит и не шелушится, и самая большая головня боль для ее обладательницы — тусклый цвет лица, если накануне ночь выдалась бессонной. Сухая кожа — тонкая, полупрозрачная, лишена пор и жирного блеска, зато склонная к шелушению и раздражению.

Вопрос/ответ

Еще один и, пожалуй, самый простой способ определить тип кожи, даже не видя человека — это задать несколько очень простых вопросов.

— Бывает ли у вас жирный блеск? Если ответ «Да, по всему лицу» — кожа явно жирная. Если вариант скорее «Бывает, но в основном на лбу», речь идет о комбинированной коже. Если ответ звучит как «Что такое жирный блеск?» — конечно, кожа нормальная и сухая.

— Как вы очищаете свою кожу? С водой и гелями-пенками предпочитают умываться обладатели жирной и комбинированной кожи, а вот обладатели сухой избегают контакта с содержимым водопровода, предпочитая молочко или мицеллярку. И только люди с нормальной кожей могут умываться чем угодно, при желании чередуя способы. Сегодня косметическая промышленность выпускает массу средств для любого способа умывания и любого типа кожи, поэтому ответ на данный вопрос не так важен.

— Какие текстуры уходов вы предпочитаете? Любители насыщенных, масляных текстур с плотным покрытием — скорее всего, обладатели сухой кожи. Те, кто предпочитает флюиды или гели — вероятно, имеют жирную кожу. И только обладатели нормальной кожи чередуют кремы в зависимости от времени года, интенсивности солнца и настроения. Их кожа благодарно принимает большинство средств. В какой-то мере, нормальной коже повезло больше всего, но на самом деле, все 4 типа кожи являются нормой и не требуют коррекции.