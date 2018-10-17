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Как антиоксиданты влияют на кожу
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Как антиоксиданты влияют на кожу 

SNCmedia.ru 6 часов назад
Фото: depositphotos
О том, что кислород — жизненно необходимый элемент, мы знаем с самых ранних лет. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что кислород может также быть крайне опасным? Удивительно, но с точки зрения химии кислород считается одной из самых токсичных молекул на планете.
В процессе дыхания 5% потребляемого нами кислорода превращается в небольшие молекулы — активные формы кислорода, которые также известны как АФК. Накопление этих молекул в организме приводит к преждевременному старению. Как же избежать неприятных последствий и контролировать уровень АФК в организме? Разбираемся вместе с Галиной Рязановой, главным технологом лаборатории косметики MIXIT.

Как это работает

Активные формы кислорода — волшебная палочка нашего организма, которая обеспечивает иммунный ответ на чужеродные микроорганизмы, регулирует обмен веществ и процессы детоксикации. Поскольку в течение жизни мы связаны с активным потреблением кислорода (а значит, и окислением), существует целая система, которая помогает контролировать уровень накопления АФК. Это двухступенчатый механизм, который состоит из антиоксидантной системы, которая обеспечивает первичную защиту клетки, и вторичной репаративной защитной системы, трудящейся над тем, что было разрушено.
Антиоксиданты, которые составляют «систему реагирования», действуют по-разному: одни борются непосредственно с ионами кислорода, другие — со свободными радикалами, третьи — обрывают цепи перекисных реакций, не допуская окислительного стресса. Однако в процессе борьбы антиоксиданты сами окисляются и теряют активность, поэтому им так важна поддержка извне, которая обеспечивается как продуктами, так косметическими средствами.
Их большой плюс заключается в том, что для полноценного насыщения кожи, внешним антиоксидантам даже не обязательно глубоко в нее проникать. Жирорастворимые антиоксиданты, например, каротиноиды и витамин Е максимально эффективны на самой поверхности кожи, а водорастворимые, такие, как витамин С или флавоноиды, работают уже в межклеточном пространстве эпидермиса и глубже.
Природные антиоксиданты позволяет нашей коже не только эффективно бороться с нежелательными накоплениями АФК, но и активизируют ее второй уровень защиты — репаративную систему, поскольку служат источниками аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, стимулируют синтез коллагена, а также они способны предотвращать УФ-индуцированное повреждение кожи.

На какие компоненты в косметике обратить внимание?

При выборе подходящего средства, стоит обратить внимание на крем-гели и сыворотки для регенерации кожи, в состав которых входят растительные экстракты ягод, а также витамины С, Е и Д-пантенол.

Ягоды

Брусника и клюква являются мощными антиоксидантами, богаты витамином С в удобной форме для усваивания в коже, улучшают тонус кожи и ускоряют обменные процессы.
Ежевика защищает стенки сосудов, проводит профилактику купероза, улучшает кислородное дыхание клеток, очищает поры.
Земляника богата флавоноидами, придает коже гладкость и бархатистость, выравнивает тон кожи, борется с гиперпигментацией.
Малина, благодаря большому содержанию полифенолов, эффективно уменьшает процессы перекисного окисления липидов, прерывая окислительный стресс для кожи, за счет уникальной эллаговой кислоты способствует укреплению клеточных мембран, регенерирует кожу.
В чернике присутствуют особенные органические кислоты и антоцианы, которые нейтрализуют свободные радикалы и устраняют отечность, препятствуют преждевременному старению.

Витамин С

Витамин С принимает участие в производстве белков молодости, коллагена и эластина, помогает быстрой регенерации кожных покровов, подавляет выработку меланина, а также улучшает цвет лица.

Д-пантенол

Д-пантенол снимает воспаление, способствует заживлению и регенерации кожи, разглаживает и омолаживает, делает ее мягкой и упругой. Витамин Е — не только природный антиоксидант, но и активный участник процесса образования коллагеновых и эластиновых волокон. Он уменьшает пигментацию, защищает от шелушения. Легкий светоотражающий пигмент дарит коже обворожительное сияние и ровный тон.
В комплексе эти ингредиенты помогут «оживить кожу», даря ей здоровое сияние и жизненные силы, а также обеспечат мощный эффект увлажнения и омоложения, благодаря которому кожа будет выглядеть упругой, гладкой и отдохнувшей.
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