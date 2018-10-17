Как сохранить красоту после 40

В любом возрасте женщина хочет выглядеть молодо и привлекательно. Но ни для кого не секрет, что с возрастом на коже появляются изъяны, которые смотрятся не слишком красиво. В любой период жизни их можно избежать или предотвратить.

Всем известно, что красота начинается изнутри. Правильный распорядок дня очень значим для сохранения естественной привлекательности. Если ваш сон будет полноценным, вы можете не переживать за свой внешний вид. Не ложитесь спать поздно: темные круги под глазами выглядят так же плохо, как и морщины.

Любите себя и давайте отдохнуть своему телу. Не доводите

организм до состояния стресса. Это может привести к более тяжким последствиям, чем раннее старение. Спорт тоже важен: если у вас нет времени на спортзал, начните делать зарядку по утрам.

Пользуйтесь увлажняющим кремом и соблюдайте питьевой режим. Сухая кожа и недостаток жидкости не приводит ни к чему хорошему. Восполнять нехватку жидкости в организме можно не только питьевой водой. Фрукты и овощи отлично подходят для этой цели. Нормальный питьевой режим и увлажнение кожи не даст ей высохнуть. Благодаря этому кожа будет оставаться гладкой и красивой.

Также важно правильно подобрать крем для лица. Вашей коже нужно уделять больше внимания утром и вечером. Дневной крем должен увлажнять в течении дня, а ночной обогащать кожу полезными веществами. Не стоит забывать про тело. После душа нанесите на него молочко или увлажняющий крем.

Во время демакияжа стоит выбирать молочко для снятия косметики. Лучше забудьте про скарбы для лица. Даже в юном возрасте нормальная кожа становится сухой после нескольких применений этого средства.

Не бойтесь посещать косметолога. Пилинг, деликатно устраняющий омертвевшие клетки, поможет вашей коже выглядеть лучше.