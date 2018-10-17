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Найдена самая красивая стюардесса в мире
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Найдена самая красивая стюардесса в мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia самой красивой стюардессой в мире после того, как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. Об этом сообщает Daily Mail.
Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя Майбел Гуо в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.
«Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» — интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку "вызвать стюардессу" во время этого полета», — шутили другие.
Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала Гуо.
Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. «Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее», — добавила девушка.
После поста поклонника в Facebook в ее Instagram аккаунте прибавилось около 50 тысяч подписчиков.
В сентябре китайскую стюардессу уволили после того, как видео с эффектным предложением руки и сердца во время полета стало вирусным в социальных сетях. По информации издания, спустя полчаса после начала полета молодой человек встал на колено перед стюардессой и сделал ей предложение. Сотрудница рейса приняла предложение, после чего находящиеся на борту путешественники зааплодировали. Авиакомпания China Eastern Airlines аргументировала решение тем, что поведение стюардессы и ее молодого человека вызвало беспорядки на борту.
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