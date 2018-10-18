Секреты Блейк Лайвли, которые стоит позаимствовать

Выясняем и тихонечко завидуем, как одной из самых красивых и харизматичных звезд Голливуда, Блейк Лайвли, удается всегда выглядеть настолько неприлично свежей и отдохнувшей.

Self love

Блейк убеждена, что главный бьюти-секрет любой девушки — в самоощущении. Актриса не раз рассказывала в своих интервью о важности той самой любви к себе и хороших отношений с самой собой. Блейк верит, что главное для нашей красоты — уверенность и способность слышать себя, а все остальное приложится.

Подсмотрено у визажистов

Блейк любит натуральность в макияже, но не упускает возможности подсмотреть бьюти-лайфхаки у визажистов, с которыми ей приходится работать практически 24/7. Например, теперь Блейк часто подводит слизистую глаз бирюзовым карандашом, чтобы подчеркнуть свой естественный цвет глаз. Кроме того, Лайвли часто пользуется помадами свежих оттенков и использует их как многофункциональное средство, нанося не только на губы, но и на щеки и виски. Когда Блейк хочет подчеркнуть скулы, нос или другие части лица, она использует румяна коричневого цвета. Это позволяет актрисе сохранять свежий отдохнувший вид и здоровый румянец.

Прически

Вы удивитесь, но естественные прически Блейк, которые актриса носит в свободное от съемок и мероприятий время, действительно ее рук дело. Она обожает, когда волосы выглядят натурально и слегка небрежно, поэтому чаще всего скручивает волосы в пучок, либо укладывает их феном, опустив голову вниз (предварительно нанеся мусс, конечно же).

Уход за волосами

Лайвли никогда не пренебрегает масками для волос, особенно питательными — актриса много путешествуют, и ее волосы реагируют на перемены климата не самым лучшим образом. При этом главный совет, который звезда унаследовала от мамы, — мыть шампунем только корни, не трогая при этом кончики. В противном случае есть риск их пересушить. Кроме того, Блейк предпочитает наносить на кончики кокосовое масло и только потом идти в душ.

Уход за лицом

Блейк ценит свое время и предпочитает проводить его с семьей и друзьями, а не в кабинете у косметолога. Поэтому актриса не забывает о ежедневном домашнем уходе. Зимой Лайвли старается исправно увлажнять кожу, а летом использует более легкие основы и не выходит из дома без SPF.

Тренировки

Актриса признается, что ее фигура далеко не всегда выглядит безупречно. Все то, что мы видим на экране — результат двух месяцев тренировок, которыми Блейк занимается, готовясь к съемкам каждого нового фильма.

Еда

Блейк не ест глютен и сою и почти не употребляет обработанные пищевые продукты. Кроме того, актриса совершенно спокойно ест сладкое и позволяет себе расслабиться и устроить читмил пару раз в неделю. Но при этом всегда следит за тем, чтобы питание было сбалансированным, и старается не переедать.