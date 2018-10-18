Пенсионеры, которые дадут фору молодым

1. Чет Йортон в молодости попал в автокатастрофу и получил множество серьёзных травм. Несколько месяцев в инвалидном кресле не сломили мужчину, он занялся бодибилдингом и пришёл в отличную форму. Кстати, в той же форме Чет Йортон пребывает и поныне, когда ему уже под 80.

2. Айрис Апфель, дизайнер и художник, постоянно попадает в списки мировых модников. Айрис уверяет, что не следит за модными трендами, а создаёт их. Позитивная и яркая женщина работает моделью и обожает сочетать современные и винтажные вещи. К слову сказать, этой красавице в августе исполнилось 97.

3. Эрнестина Шепард всегда была привлекательной женщиной, но, когда ей было немного за 50, обнаружила, что её тело заметно изменилось. Она начала заниматься фитнесом, а в 71 год стала бегать, усердно заниматься силовыми тренировками, а после приобщилась к культуризму. Итогом стали 9 марафонов за 20 лет и титул рекордсменки Книги рекордов Гиннесса: в 2010 и 2011 годах Эрнестина попала в Книгу как самая возрастная культуристка. Сегодня она по-прежнему великолепно выглядит, и кто скажет, что нынешним летом она отпраздновала 82-й день рождения?

Смотрите ролик и поразитесь тому, как можно выглядеть в старости.