Альтернатива уколам: что поможет сохранить молодость

Многие из нас знакомы с такими понятиями, как «ботокс» и «мезотерапия». Уколы красоты сейчас предлагают в каждом салоне, и многие считают это лучшим спасением для увядающей с возрастом кожи. Однако, сохранить молодость также можно с помощью эффективных компонентов в уходовой косметике.

О том, какие они бывают и как действуют, рассказала главный технолог лаборатории современной косметики MIXIT Галина Рязанова.

Пептиды

Главное преимущество пептидов состоит в том, что они подходят практически всем: они не токсичны, не аллергенны, редко вызывают побочные реакции, и при правильном использовании способны существенно улучшить состояние кожи. Их можно разделить на несколько групп, каждая из которых по-разному воздействует на кожу. Ремоделирующие пептиды выравнивают микрорельеф кожи.

Пептиды-стабилизаторы гомеостаза улучшают общее качество кожи, повышая ее собственный защитныйпотенциал, нормализуя барьерную функцию и усиливая антиоксидантную активность в коже.

Пептиды-нейротрансмиттеры нормализуют состояние чувствительной кожи, а пептиды-активаторы, действующие на микроциркуляцию и лимфоток, устраняют отек кожи, поэтому их используют для создания средств для области вокруг глаз.

Витамин А

В данном случае целесообразнее говорить о целой группе

активных веществ — ретиноидах. Эти вещества обладают уникальной способностью воздействовать на все живые клетки кожи, регулируя целые группы процессов.

Витамин А не продуцируется организмом, а запасается в неактивной форме ретинола, который оказывает большое влияние на состояние нашей кожи, способствует выравниванию рельефа, устранению пигментных пятен и улучшению цвета лица.

В косметике чаще всего присутствуют именно неактивные формы, например, ретинол пальмитат. Таким образом, косметика обогащает кожу и оставляет за клетками право выбора, когда именно активировать такой жизненно важный компонент.

ДМАЕ (DMAE)

Это вещество — питательный аминоспирт, который в некоторых

количествах вырабатывается в нашем организме. Любые средства с ДМАЕ часто имеют приписку «против старения кожи» — они помогают решать проблему птоза кожи при преждевременном старении. Кроме того, ДМАЕ препятствует возникновению излишней пигментации.

Фитоэстрогены

Эти вещества растительного происхождения существенно

отличаются от классических гормонов, поскольку они обладают множеством сопутствующих биологических эффектов — влияют на секрецию факторов роста, работу ряда ферментов, являются сильными антиоксидантами. Их источниками могут послужить различные растения — соя, дикий ямс, красный клевер, семена льна, солодка или лакричник, красный виноград.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота участвует во многих важнейших процессах

нашего организма, она представляет собой полисахарид и классифицируется на низкомолекулярную и высокомолекулярную. Низкомолекулярная (или ультранизкая) гиалуроновая кислота способна проникать далеко вглубь кожи с основным действием— увлажнением. Высокомолекулярная работает в основном на поверхности кожи, а ее основное направление действия — лифтинг.

Фруктовые кислоты

Они способны воздействовать на состояние кожи на многих

уровнях — молекулярном, клеточном, тканевом. Наиболее распространенными являются гликолевая, молочная, лимонная, винная, яблочная кислоты.

Все альфа-кислоты понижают рН поверхности кожи, стимулируя ее шелушение и дальнейшее обновление, однако, каждая из кислот также обладает каким-либо уникальным «даром», поэтому в косметике их очень часто комбинируют, достигая сразу нескольких целей.

Например, молочная кислота имеет увлажняющее действие, лимонная — осветляет кожу.

Возникает вопрос, может ли косметика со всеми названными компонентами заменить уколы? Касательно сравнения косметических средств и инъекционных препаратов можно сказать, что инъекции вводятся преимущественноглубоко в дерму, запуская внутренние глубинные процессы восстановления, а косметике придется пройти ряд препятствий как на поверхности, так и внутри кожи, чтобы оказать подобное действие. Тем не менее, кремы и сыворотки, особенно пептидного характера, все больше отвоевывают себе место у инъекционнойкосметологии, поскольку имеют пусть и не настолько мгновенное, но зато значительно более долговременное и безопасное действие, накопительный эффект и удовольствие от приятного ритуала ухода за собой.