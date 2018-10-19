Внезапно похудевшие знаменитости

Бодипозитив год от года набирает силу, но кое-каким голливудским знаменитостям, похоже, он не по нраву. Эти звёзды, когда обладавшие внушительными формами, вдруг стали стройными и спортивными.

1. Джона Хилл. Актёр снискал популярность, играя нелепых и недалёких толстяков. Нынешним летом он поразил фанатов новым образом: Джона похудел настолько сильно, что некоторые его поклонники даже высказывали мнение, что он болен.

2. Хлоя Кардашьян . Знаменитые сестрицы Кардашьян, кажется, всегда имели точёные фигурки, лишь одна Хлоя была пухляшкой. Недавно она впечатлила публику, сбросив 20 килограммов.

3. Кристина Агилера . Певица уже много раз поправлялась и столько же раз худела. Последняя трансформация произошла с ней совсем недавно. Кристина стала судьёй американского шоу «Голос» и так волновалась из-за этого, что постоянно ела и поправилась. Но потом взяла себя и вернулась к идеальным объёмам.

4. Бейонсе. Певица гордится своими женственными формами, но когда-то ей пришлось всего лишь за две недели сбросить с десяток килограммов. В 2006 году она играла одну из главных ролей в мюзикле «Девушки мечты», а перед съёмками 14 дней не употребляла ничего, кроме воды с лимоном.

А ещё о нескольких знаменитостях, которые быстро сбросили вес, узнайте из ролика.