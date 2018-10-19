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Внезапно похудевшие знаменитости
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Внезапно похудевшие знаменитости 

Рамблер 1 час назад
Бодипозитив год от года набирает силу, но кое-каким голливудским знаменитостям, похоже, он не по нраву. Эти звёзды, когда обладавшие внушительными формами, вдруг стали стройными и спортивными.
1. Джона Хилл. Актёр снискал популярность, играя нелепых и недалёких толстяков. Нынешним летом он поразил фанатов новым образом: Джона похудел настолько сильно, что некоторые его поклонники даже высказывали мнение, что он болен.
2. Хлоя Кардашьян. Знаменитые сестрицы Кардашьян, кажется, всегда имели точёные фигурки, лишь одна Хлоя была пухляшкой. Недавно она впечатлила публику, сбросив 20 килограммов.
3. Кристина Агилера. Певица уже много раз поправлялась и столько же раз худела. Последняя трансформация произошла с ней совсем недавно. Кристина стала судьёй американского шоу «Голос» и так волновалась из-за этого, что постоянно ела и поправилась. Но потом взяла себя и вернулась к идеальным объёмам.
4. Бейонсе. Певица гордится своими женственными формами, но когда-то ей пришлось всего лишь за две недели сбросить с десяток килограммов. В 2006 году она играла одну из главных ролей в мюзикле «Девушки мечты», а перед съёмками 14 дней не употребляла ничего, кроме воды с лимоном.
А ещё о нескольких знаменитостях, которые быстро сбросили вес, узнайте из ролика.
Женский форум
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