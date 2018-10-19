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Раскрыто тайное значение тонкой талии
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Раскрыто тайное значение тонкой талии 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британские ученые нашли корреляцию между тонкой талией и личностными характеристиками женщины. Об этом сообщает Daily Mail.
Выяснилось, что наиболее здоровые и успешные женщины — это чаще всего обладательницы стройной фигуры. «Узкая талия символизирует достаток, успех и самоконтроль. Не так просто сохранять подтянутое тело на протяжении всей жизни, а для рожавших женщин — это достижение, достойное восхищения. Для многих — это большие жертвы и тяжелый труд», — пояснила профессор психологии здоровья в Университете Суррея Джейн Огден (Jane Ogden).
Огден добавила, что несмотря на то, что пышные формы вернулись в моду, все по-прежнему стремятся к голливудской, практически мультяшной, чрезвычайно тонкой талии, как у Ким Кардашьян.
«Это указывает на хороший достаток. Комично, что раньше из-за голода худыми были только самые бедные, а богачи — толстыми. А теперь худоба говорит о наличии времени и средств на личного тренера», — согласился пластический хирург лондонской больницы Уэльбек Майлс Берри (Miles Berry).
В октябре британская благотворительная организация Beat, оказывающая помощь при пищевых расстройствах, осудила бренд модной одежды Topshop за слишком худую модель на рекламной фотографии. «Идеализация худобы, которая постоянно наблюдается в индустрии моды, только усугубляет положение. Производители должны уважать людей с разными формами», — призвала директор по связям с общественностью компании Beat Ребекка Филд.
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