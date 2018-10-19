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Тест: помните ли вы советскую косметику?
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Тест: помните ли вы советскую косметику? 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"
"Служебный роман" Эльдара Рязанова начинается с очень характерной сцены. Сотрудницы статистического учреждения старательно наводят красоту, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей. Вопреки всем стереотипам о серости советских женщин, в СССР был не только секс, но и красивые девушки.
Разумеется, из-за тотального дефицита и особенностей сферы обслуживания, им приходилось прикладывать больше усилий, чем иностранкам, чтобы сохранить и приумножить свою красоту.
Косметическая промышленность СССР не всегда шла в ногу со временем, но даже ее несовершенная продукция разбиралась моментально. А иностранная косметика (особенно из капстран) была идеальным подарком для любой женщины и подчеркивала серьезные намерения и возможности кавалера. Особенно, если речь шла о парфюмерии.
Сейчас некоторые марки пережили второе рождение и вновь появились на нашем рынке, другие же навсегда стали частью истории. Пройдите наш тест и вспомните юность, свою или мам и старших сестер.
Женский форум
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