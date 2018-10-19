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Красотки, которые без макияжа выглядят лучше
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Красотки, которые без макияжа выглядят лучше 

Рамблер 2 часа назад
Когда та или иная звезда попадает в объектив фотокамеры без макияжа, это порой шокирует фанатов. Яркий мейк-ап иногда так меняет лицо, что без него знаменитость меняется чуть ли не до узнаваемости. Правда, некоторые селебрити от этого только выигрывают, ведь без грима один выглядят на десяток лет моложе.
1. Селене Гомес 26 лет, но с тяжёлым гримом она выглядит на 35. Зато когда Селена появляется без него, ей не дашь и 20.
2. Ким Кардашьян даст фору любому визажисту. Она в совершенстве владеет искусством контуринга, поэтому её лицо всегда выглядит идеально, когда Ким дефилирует по красным дорожкам. Впрочем, во время мастер-классов по использованию своей косметики Ким появляется на видео без макияжа, и нельзя сказать, что она выглядит плохо.
3. Дженнифер Лоуренс стала первопроходцем в модном бизнесе: в 2014/2015 годах она представала на рекламных постерах популярного бренда практически без мейп-апа. И определённо она выглядела юно и свежо.
О других звёздах, которые без грима смотрятся моложе и привлекательнее, рассказывает видео.
Женский форум
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