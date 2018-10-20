Как избежать сухости кожи в холодный сезон: 7 полезных советов

С приходом холодного сезона для нашей кожи начинается самые сложные времена: морозный воздух поджидает на улице, а центральное отопление в помещении только усугубляет ситуацию. Редакция WMJ.ru собрала 7 ценных советов, которые помогут сохранить кожу увлажненной. Подробнее о каждом читай в нашем материале!

Признаться честно, увлажняющие кремы не дают коже необходимого увлажнения. Все дело в том, что главная задача увлажняющего средства — препятствовать испарению влаги с поверхности эпидермиса. Чтобы твоя кожа чувствовала себя максимально комфортно в холодный сезон, придется подключать тяжелую артиллерию — питательные сыворотки и эссенции. Благодаря небольшому размеру молекул в их составе они работают в более глубоких слоях кожи и обеспечивают ее увлажнение изнутри.

Вазелин — волшебное бьюти-средство, которому под силу спасти самую обезвоженную кожу. Если нанести его тонким слоем на кожу под глазами и на губы, это даст отличное увлажнение. Вазелин ничем не хуже патчей для глаз и Carmex'а. Дело в том, что он создает на коже защитную пленку, которая не дает влаге испаряться. Для зимы вазелин — самое надежное и проверенное средство от обезвоживания: ему под силу реанимировать кожу, иссушенную до состояния бумаги.

Большинство девушек опасаются использовать масла в повседневной бьюти-рутине. И зря! К примеру, в кокосовом масле содержится витамин Е — оно прекрасно питает обезвоженную кожу, а масло из косточек шиповника, кроме увлажнения, еще и восстанавливает эластичность эпидермиса, что особенно актуально в отопительный сезон.

Постарайся отказаться от парфюма зимой или хотя бы использовать его только по особым случаям. Спирт в составе ароматов при попадании на кожу вызывает сухость и шелушение, кожа становится чувствительной и раздраженной. Если ты совсем не можешь жить без духов, замени их на мисты: они содержат меньше спирта в составе и менее губительны для кожи.

Возможно, для тебя это станет откровением, но горячая вода оказывает разрушительное действие на кожу. Мы согласны, что после времени, проведенного на морозе, горячий душ кажется идеальным способом согреться и распарить кожу.

Горячая вода поначалу смягчает кожу, но после душа, скорее всего, появится чувство сухости и стянутости. Ты только усугубляешь проблему, если не наносишь увлажняющий крем или лосьон после водных процедур.

Состав средства для увлажнения крайне важен, поэтому игнорировать то, что написано на этикетке, перед покупкой крайне глупо. Если ты выбираешь лосьон для тела, то в таком случае в первых строчках состава должны значиться керамиды (природные жиры), глицерин, минеральные масла, вазелин. Эти питательные компоненты твои лучшие друзья на холодный сезон, с ними твоя кожа забудет, что такое сухость. Если ты встретишь вазелин и минеральные масла в средствах для кожи лица, то будь аккуратна: они противопоказаны обладательницам проблемной кожи из-за комедогенности.

После всех наших советов ты все еще не знаешь, что купить? Не беда! Воспользуйся помощью ассистента в магазине косметики. Обычно продавцы отлично осведомлены о свойствах того или иного бьюти-продукта и будут рады сориентировать тебя в богатом ассортименте. Главное — не спеши бежать на кассу с первым предложенным продуктом. Проведи мини-исследование в Интернете, посмотри отзывы на тот или иной крем и сравни с альтернативными вариантами.