Как подготовить кожу к гриму на Хэллоуин

Хэллоуин — идеальный повод не ограничивать свою фантазию и позволить себе безумный макияж. Независимо от того, в кого вы собираетесь перевоплотиться 31 октября: красотку в стиле pin-up из 50-х или настоящего фрика из фильма ужасов, важно тщательно подготовить кожу. SNCMedia подготовили пару лайфхаков, чтобы сохранить лицо в хорошем состоянии даже после самых смелых экспериментов.

Ночь перед Halloween

Если ваша цель — не только собрать как можно больше лайков по хештегу #halloweenmakeup, но и сделать макияж максимально стойким, необходимо заранее позаботиться об уходе за кожей перед нанесением плотного грима.

Чтобы завтра получить ровный тон кожи, вечером дополните свой обычный уход очищения скрабом для лица. За счет абразивных элементов в составе он отшелушивает мертвые клетки и сглаживает рельеф, запуская процессы обновления. Отдайте предпочтение мягкому скрабу, нежно втирая его круговыми движениями не больше двух минут. Помните, что использовать его можно только в том случае, если на коже нет раздражений и высыпаний.

В день Х

Так как ваша главная цель на этот Хэллоуин — не только чистая, но и матовая кожа (чтобы не беспокоиться о стойкости макияжа), подключите современные технологии. Например, перед нанесением макияжа проведите сеанс самомассажа с использованием смарт-маски для лица UFO от Foreo. Никола Джосс, звездный косметолог бренда (к слову, и Меган Маркл в том числе), вообще рекомендует каждый день уделять массажу лица несколько минут утром и вечером вне зависимости от повода: «Во время самомассажа, вы разгоняете лимфу и таким образом стимулируете вывод токсинов. Также с помощью такого простого ритуала вы снимите напряжение, стресс и тяжесть в мышцах, улучшите контуры лица». После сеанса такого ухода вы не только подготовите кожу, но и почувствуете, как будто только что посетили профессионального косметолога.

Для эффекта матовой кожи вместе с UFO используйте специальную маску Matte Maniac. Она активируется с помощью специальных режимов девайса, включая крио— и LED-терапию. Эта экстраочищающая безмасляная маска удалит избыток кожного сала и загрязнений, и матирует лицо, чтобы оно было чистым и здоровым

После ухода, перед нанесением тональной основы, воспользуйтесь матирующим праймером или спреем, чтобы избежать излишнего блеска. Праймеры регулируют выделение кожного сала и маскируют расширенные поры. Одной капли будет достаточно — нанесите средство на кожу легкими похлопывающими движениями, подождите несколько минут и после используйте тональную основу.

Матирующий спрей выполнит завершающую функцию — с его помощью вы продлите стойкость и свежесть макияжа. При желании, можно использовать спрей вместо увлажняющего крема, но не увлекайтесь им — все-таки основная его функция не уходовая, а фиксирующая.

Take off your mask. Снятие стойкого макияжа и последующий уход

Праздник прошел и перед вами стоит задача — минимизировать негативные последствия плотного макияжа. Чтобы восстановить регенерацию кожи и тщательно удалить все загрязнения, проведи процедуру очищения в три этапа: очищение, тонизирование, питание.

Используйте мицеллярную воду — это мягкое очищающее средство поможет растворить даже самый стойкий макияж глаз, не повреждая нежную и тонкую кожу вокруг глаз. Для тщательного, но деликатного очищения лица используйте специальных помощников. Например, щеточка для очищения кожи лица LUNA 2 нежно очистит поры и удалит кожный жир и остатки макияжа. Перед ее использованием, намочите очищающую поверхность и нанесите любимое средство для умывания. После такого ритуала последующие уходовые средства будут проникать глубже и воздействовать более эффективно.

После умывания обязательно нанесите успокаивающий тоник или дымку. Благодаря активным компонентам, включая магний, они увлажняют и защищают кожу. Завершите процедуру питательным кремом — он может быть более густым по консистенции, чем вы обычно используете. Нанесите его на руку, чтобы разогреть теплом тела и только после этого — на лицо. Интенсивное питание — то, что нужно после сложного макияжа, чтобы избежать возможных раздражений и микроповреждений даже при самой неожиданной трансформации в этот Хэллоуин.