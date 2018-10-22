Что будет, если не умываться неделю

В прошлом году Сеть буквально взорвала история девушки по имени Молли Гринблат. Она страдала от акне, пыталась вылечить заболевание, используя специальные средства, но все усилия были напрасны. Отчаявшись, девушка решила провести своеобразный эксперимент. Она узнала, что некоторые косметологи рекомендуют отказаться от умывания, чтобы забыть о проблемах с кожей. Молли решила попробовать. Через год ее кожа совершенно преобразилась. От акне практически не осталось и следа. Так действительно ли знакомый всем нам с детства постулат о пользе воды в корне неверен?

Отчасти это действительно так. Умывая лицо проточной водой, мы смываем с поверхности кожи определенное количество естественных масел. А значит, нарушаем тем самым барьерную функцию кожи.

Что же случится, если вы попробуете не умываться несколько дней?

Начнем с того, что это точно не будет просто: вам наверняка придется буквально одергивать себя, чтобы не подставить лицо под струи воды. К середине недели отражение в зеркале может преподнести вам сюрприз: кожа лица порадует естественной красотой. Правда, уже на четвертый день без умывания лицо может «стянуть» и кожа станет сухой. Вряд ли вас порадуют и возможные покраснения. Что же дальше? А дальше все зависит от типа кожи и каждого конкретного случая. Молли повезло, ее кожа преобразилась в лучшую сторону, но может быть и иначе. Однако попробовать минимизировать умывание водой все же стоит.

Отмечая вред, который может нанести коже вода, полностью отказываться от очищения лица косметологи все же не советуют. Вместо обычного умывания стоит освежать лицо термальной водой и пользоваться, например, салфетками для снятия макияжа или очищающим средством с мягкой текстурой. Причем делать это достаточно раз в день: лучше всего вечером.

Попробуйте отказаться от умывания в привычном понимании этого слова и уже через неделю ваша кожа порадует вас свежестью и естественной красотой.