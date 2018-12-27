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Стандарты красоты, которые мы не оценим 

Рамблер 3 часа назад
Индейцы майя считали красивыми людей с удлиненным черепом. Чтобы добиться такой формы, к черепу младенца привязывали дощечки. Ребенок носил их, не снимая, и по мере роста костей череп все больше деформировался. И это не единственный странный стандарт красоты.
Так, в Китае обожали девушек с крошечными ступнями. Чтобы нога не росла, каждой пятилетней девочке ноги бинтовали, привязывая все пальцы за исключением большого к стопе. Нередки были случаи, когда с возрастом девушка утрачивала способность ходить, но для аристократок это не было проблемой. Обычай бинтовать стопы существовал в стране вплоть до двадцатого века.
В средневековой Европе в моде был высокий лоб. Если природа не наделяла женщину такой особенностью, то она выбривала волосы на передней части головы, чтобы визуально увеличить лоб. Кроме того, не приветствовалась растительность на женском личике, поэтому тогдашние красавицы сбривали и брови.
В Японии еще пару веков назад нельзя было считаться привлекательной без черных зубов. Окрашенные в черный цвет зубы считались признаком принадлежности к аристократии, поэтому дамы чернили их с помощью орехов.
На какие еще жертвы шли модницы прежних веков, узнайте из видео.
Женский форум
Красота , Видео
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