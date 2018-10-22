Самые высокие красотки шоу-бизнеса

Девушкам высокого роста живётся сложнее, чем их подругам со средним ростом. Даже в Голливуде, где обожают красавиц модельной внешности, высокорослым дамам найти занятие сложнее. Впрочем, этим героинями удалось сделать отличную карьеру, невзирая на сантиметры.

1. Певица Тейлор Свифт, 178 см. Тейлор не стесняется роста, но не любит каблуки.

2. Фотомодель Карли Клосс, 185 см. В отличие от Свифт Карли всё ещё комплексует по поводу высоченного рост и длинных рук и ног.

3. Актриса Лора Препон , 178 см. Лора обожает свои сантиметры, хотя иногда на съёмках они ей мешают, ведь подобрать столь же рослых партнёров нелегко.

4. Герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон, 175 см. Супруга принца Уильяма выше среднестатистической британки, но, к счастью, рост самого принца — 191 см, так что на его фоне Кейт выглядит Дюймовочкой.

5. Актриса Дженнифер Лоуренс , 175 см. Актриса без смущения носит обувь на высоком каблуке не обращает внимания на злопыхателей.

6. Фотомодель Кендалл Дженнер , 179 см. Фанаты знали, что Кендалл высокая, но по-настоящему поразились, увидев её на модном показе.

7. Актриса Николь Кидман , 180 см. В браке с невысоким Томом Крузом актриса не могла позволить себе каблуки, но после развода с ним практически не расстаётся с босоножками на «шпильках».

9. Актриса Блейк Лавли, 178 см. Актрису куда больше беспокоит лишний вес, набранный во время беременности, чем высокий рост.

10. Фотомодель Тайра Бэнкс, 178 см. Поразительно, но темнокожей красотке когда-то говорили, что она слишком крупная для модельного бизнеса. Но сегодня о ней знают даже далёкие от моды люди.