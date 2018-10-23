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Увеличение груди 100 лет назад. Как это было?
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Увеличение груди 100 лет назад. Как это было? 

BigPikcha.ru 16 минут назад
Фото: depositphotos.com
Что только не приходится терпеть нам, женщинам, во имя моды! На какие только жертвы мы не вынуждены идти, чтобы выглядеть красивыми, современными и желанными. А природа создала нас разными — к сожалению, не все женщины соответствуют общепринятым стандартам и эталонам красоты.
Вот и в XIX веке дамам приходилось решать некоторые сложные задачи: как выглядеть не хуже, чем известный портрет или картинка в модном журнале? Что делать, если природа не наградила пышной грудью?
bigpikcha.ru
Женские журналы того времени были переполнены рекламой таблеток и микстур для исправления недостатков женской внешности. Например, предлагался «Крем для бюста», который втирался в кожу груди. Реклама утверждала, что если пользоваться кремом регулярно, то можно добиться волшебных результатов. Во Франции широко рекламировались «Восточные пилюли», также увеличивающие грудь.
Но если таблетки и микстуры не справлялись с поставленной задачей увеличения бюста, то на помощь приходил аппарат Princess Bust Developer, похожий на вантуз, который, если верить рекламе, разрабатывал мышцы груди, укреплял капилляры и помогал избавиться от дряблой кожи.
Различные методы были опробованы и протестированы дамами. Те из них, кто не смог добиться результата посредством таблеток, кремов и аппарата, обращались за помощью к портнихам.
Так, в 1860-х годах в платье для придания нужного объема в области груди вшивалась вата или даже прокладки из резины.
bigpikcha.ru
Или нашивались оборочки внутри или снаружи нижнего белья.
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
Иногда шили хитрые корсеты.
bigpikcha.ru
Позже на помощь пришел патентованный «улучшитель бюста» Lemon Cup.
bigpikcha.ru
Lemon Cup, 1890.
Например, этот Lemon Cup напоминает две круглые прокладки, вставленные в простой белый хлопчатобумажный мешок. Но не все так просто! Внутри этих мешочков находится пружинка, которая спрятана в глубине наполнителя из конского волоса. Пружины закреплены полосками китового уса, вшитыми горизонтально.
Когда белье прижималось корсетом, грудь надавливала на китовый ус, а тот выдавливал пружину наружу, чем и создавалось впечатление большого бюста.
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
Увеличитель женской груди, 1900.
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
Woven Celluloid и Cotton Bust Improver, 1890-е годы. В данном варианте жесткие чашки из целлулоида заполнены ватой. Сверху надевается чехольчик из муслина.
Ну а когда в моду вошел причудливо изогнутый S-образный силуэт, то дамам, помимо корсета, пришлось надевать еще лиф — бюстье monobosom — хитрое инженерное сооружение из хлопка и китового уса.
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
Увеличитель женской груди (снаружи), 1905.
bigpikcha.ru
Увеличитель женской груди (внутри), 1905.
bigpikcha.ru
bigpikcha.ru
Мода на такие лифы продержалась больше 10 лет: с начала 1900-х до середины 1910-х.
bigpikcha.ru
Ну что ж, приходится нам иногда идти на обман. Но движут нами благие намерения — стремление к совершенству.
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