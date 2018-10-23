Самые модные оттенки волос в наступающем году

Стилисты уже определились с основными трендами в окрашивании на предстоящий 2019 год. Некоторые модные оттенки поражают воображение!

Крем-сода

Одна из новинок этой осени и абсолютный хит следующего года — окрашивание «крем-сода». Этот ультрамодный цвет уже выбрали многие модели и голливудские актрисы. С первого взгляда может показаться, что волосы просто окрашены одним цветом. На самом деле это долгая и кропотливая работа мастера.

Парикмахер смешивает несколько оттенков: бежевый, золотистый и белый. А потом наносит их так, чтобы волосы естественно переливались и выглядели как выгоревшие на солнце. Мягкий и теплый цвет идеально подойдет как блондинкам, так и брюнеткам. Кроме того, нежный кремовый тон отлично сочетается с любым цветом глаз и кожи.

Тигровый глаз

«Тигровый глаз» приобрел популярность совсем недавно — и не собирается терять свои позиции. Окрашивание рекомендовано брюнеткам, так как позволяет визуально сделать темные волосы более ухоженными и при этом сохранить естественность. Задача мастера — окрасить пряди так, чтобы они переливались как камень тигровый глаз. Первым эту технику применил голливудский парикмахер Кори Тутлу. Он использовал оттенки карамели, меда, янтаря и шоколада. Все переходы получились очень мягкими и незаметными. Берите на заметку!

Блонд-омбре

Если омбре на темные волосы постепенно сдает свои позиции, то блондинкам до сих пор можно смело выбирать двухцветное окрашивание. К тому же это идеальная техника для тех, кто не хочет подкрашивать корни каждый месяц. Модными оттенками для окрашивания волос в 2019 году будут натурально-пшеничные и пепельные. Еще один плюс светлого омбре — минимальный вред для волос. Можно перекраситься в блондинку, не затрагивая при этом корни.

Ультраблонд

Блонд модные стилисты реанимировали в этом году. В любимый цвет Мэрилин Монро уже перекрасились Кэти Пэрри, Кристен Стюарт Дженнифер Лоуренс . Эксперты советуют выбирать роскошный белый цвет женщинам с хорошей кожей. Иначе он будет подчеркивать все недостатки и покраснения. Также нужно помнить, что блонд со временем желтеет. Поэтому придется запастись тониками и средствами для восстановления волос. Кстати, вы знаете, как выбрать и поддержать идеальный цвет волос?

Натуральный русый

Если раньше обладательницы русых волос старались перекраситься, потому что их натуральный цвет считался скучным и серым, то сейчас тенденция кардинально изменилась. Блондинки и брюнетки пытаются добиться естественного льняного оттенка. Русый цвет стал новинкой сезона и бьет все рекорды по популярности. В топе имбирные и насыщенные темно-русые оттенки. Если хотите, чтобы волосы эффектно переливались, сделайте легкий балаяж.

Темная медь

Медный балаяж свою актуальность постепенно теряет. В новом сезоне на его место выходит однотонное медное окрашивание. Стилисты подбирают оттенок, который будет максимально близок к натуральному рыжему. Медный цвет волос идеально подойдет шатенкам и брюнеткам, которые хотят выделиться из толпы. Темная медь смотрится очень дорого и сдержанно. Как подобрать оттенок рыжего под ваш тип внешности?

Иссиня-черный

Вслед за ультраблондом стилисты возродили и иссиня-черный цвет волос. Если еще в прошлом году такой оттенок считался безвкусицей, то сегодня он снова на вершине рейтинга самых трендовых окрашиваний. Кроме жгучего черного в моде будут и другие темные оттенки, например, темный шоколад или вишня. И помните: чем темнее, тем лучше!