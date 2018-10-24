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Когда стоит воздержаться от использования пудры
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Обойдусь: 5 ситуации, когда стоит воздержаться от использования пудры 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Пудра — один из самых популярных бьюти-продуктов, для которого найдется место в любой косметичке. Но это еще не говорит о том, что она всегда уместна — иногда пудру стоит смело отложить в сторону, дабы не испугаться своего отражения в зеркале.
Воспользовавшись кистью, вы получите тонкий и равномерный слой средства на лице. Если привычнее работать спонжем — выбирайте цвет, максимально приближенный к тону кожи. Поскольку спонж дает более плотное покрытие, подобрав неверный оттенок, вы рискуете получить пятна на лице.
Самое легкое, почти невесомое покрытие дают рассыпчатые пудры с мелкодисперсной текстурой. Но, их не удобно носить с собой, и они безоговорочно нуждаются в кисти. Такие пудры чаще встречаются в кейсе визажистов или используются в домашних условиях.
Еще вы наверняка слышали о транспарантной пудре. Она бесцветная и ложится прозрачным слоем, матирует и оттеняет естественный цвет кожи. Наносите ее на тональный крем любого оттенка или чистую кожу. Однако, если собираетесь с помощью пудры не только устранить блеск, но и скрыть мелкие дефекты — транспорантная пудра вам не товарищ.
Впрочем, есть ряд случаев, когда стоит вовсе отказаться от пудры.

Если переборщили с тоном

Вы хотели как можно тщательнее замаскировать несовершенства, а получили обратный эффект. Сдобрив плотный тон порцией пудры, вы только подчеркнете недостатки и вдобавок получите эффект маски на лице. Для борьбы с точечными проблемами лучше выбирайте корректор или консилер, используя их локально на проблемных участках.

Если собираетесь обновлять макияж с помощью кремовых текстур

Речь идет о тональной основе, консилере, кремовом скульпторе, жидких или кремовых румянах. Золотое правило мейкапа гласит: сначала кремовые текстуры, затем сухие. Это обеспечивает макияжу стойкость. В противном случае возникает конфликт текстур –кремовые продукты могут «скатать» макияж.

Если на лице есть точечные воспаления

Планируете обрабатывать воспаления в течение дня специальным средством и повторно тонировать — не припудривайте эти участки и кожу вокруг них.

Если планируете наносить ее на область под глазами

Тонкая, зачастую обезвоженная кожа не скажет спасибо за слой сухой пудры. Кроме того, некоторые часто носят консилер с собой и время от времени освежают область под глазами. В этом случае тем более воздержитесь от использования пудры.

Если у вас сухая или «возрастная» кожа

Сухая и возрастная кожа нуждаются в увлажнении и деликатном покрытии — говорим пудрам твердое «нет». Недаром тональные основы с лифтинг-эффектом отличаются пластичной текстурой, которую можно растянуть вуалью, создав на лице эффект второй кожи. Светоотражающие частицы в составе визуально высветляют область под глазами и скрадывают возрастные недостатки.
Оптимальным решением будет сохранить естественный финиш тонального средства и обойтись без припудривания. Если смущает кожный блеск — используйте рассыпчатую пудру локально в Т-зоне. Отдавайте предпочтение пудрам мелкого помола, которые не перегружают кожу, оставляя сатиновый финиш. Нанесенная на все лицо пудра подчеркнет возрастные морщины и заломы кожи, а в случае с повышенной сухостью — сделает заметными шелушения.
Не забывайте, что современный арсенал косметических средств велик, вы всегда сможете добиться желаемого результата, заменив один продукт на другой.
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